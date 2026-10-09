100% hồ sơ hành chính của phường Linh Xuân được xử lý trên nền tảng số

Sáng 9-10, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số phường Linh Xuân (TPHCM) tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, đánh giá kết quả phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Các đại biểu bấm nút triển khai các công trình, mô hình số mới. QUANG HUY

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 9 tháng đầu năm 2026, Khối Đảng, MTTQ và đoàn thể của phường đã chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 3.200 lượt đảng viên lên hệ thống, gần 99% đảng viên cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử”, 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ trên nền tảng số, gần 98% đảng viên nộp đảng phí qua app; 98% văn bản từ cơ quan Đảng được chuyển nhận qua nền tảng số.

Đến nay, UBND phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công xử lý 100% hồ sơ công việc trực tuyến. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt 24.797 hồ sơ (tỷ lệ trực tuyến 98,69%); 100% hồ sơ nghĩa vụ tài chính thanh toán trực tuyến; tỷ lệ hài lòng đạt 99,25%. Phường cũng vận hành Hệ thống AI camera giám sát đô thị, trang bị hạ tầng CNTT hơn 11,3 tỷ đồng và phủ sóng 9 trạm BTS 5G tại 18 khu phố.

Tuy nhiên, hội nghị thẳng thắn chỉ ra điểm nghẽn: Kế hoạch 100 ngày mới đạt 11/17 chỉ tiêu; còn 9/45 nhiệm vụ chưa hoàn thành; số hóa tài liệu ở một số cơ quan còn chậm; việc chia sẻ dữ liệu dùng chung chưa thực sự liên thông.

Tại hội nghị, phường Linh Xuân chính thức bấm nút ra mắt các công trình, mô hình số mới, gồm: Trung tâm điều hành hệ thống camera thông minh (giao Công an phường quản lý, vận hành); Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Chatbot) hỗ trợ thủ tục hành chính phục vụ người dân; Bản đồ số thông tin quy hoạch phường, đồng thời ra mắt Trạm công dân số tại khu vực phía trước cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân, phát biểu chỉ đạo hội nghị. QUANG HUY

Tại hội nghị, phường Linh Xuân đã chính thức bấm nút triển khai các công trình, mô hình số mới, gồm: Trung tâm điều hành hệ thống camera thông minh (do Công an phường quản lý, vận hành); Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Chatbot) hỗ trợ thủ tục hành chính phục vụ người dân; Bản đồ số thông tin quy hoạch phường, đồng thời ra mắt Trạm công dân số tại khu vực phía trước cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân, trao quyết định cán bộ. QUANG HUY

Dịp này, phường Linh Xuân đã trao quyết định thành lập một số phòng ban trực thuộc UBND phường.

QUANG HUY