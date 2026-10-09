Phường Tam Thắng công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Ngày 9-10, Đảng ủy phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức lễ công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của Đảng ủy, HĐND và UBND phường.

Theo đó, Đảng ủy phường có quyết định chuyển mô hình 72 tổ chức đảng thành 10 đảng bộ cơ sở và 62 chi bộ trực thuộc; thành lập 11 chi bộ, chuyển 9 chi bộ thành đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở phường và thành lập Đảng bộ Trường Tiểu học Quang Trung. Các quyết định cũng chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư.

Đảng ủy phường trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư.

Dịp này, phường Tam Thắng đã công bố 2 quyết định thành lập Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND phường trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Đảng ủy phường cũng có quyết định luân chuyển, bổ nhiệm Bí thư Đoàn phường Hoàng Việt Trung giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy; điều động Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Lê Thanh Phong và Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy đồng chí Vũ Thị Hồng Yến đến công tác tại UBND phường.

Lãnh đạo phường trao các quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND phường cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, giữ chức Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huynh giữ chức Trưởng Phòng Hạ tầng.

KHÁNH CHI