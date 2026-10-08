Xã Thường Tân kiến nghị sớm phê duyệt 4 dự án trường học, đường giao thông

Xã Thường Tân (TPHCM) kiến nghị thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án trường học, đường giao thông, và điều chỉnh giảm vốn đối với 7 dự án chuyển tiếp.

Chiều 8-10, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thường Tân (TPHCM) về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Thường Tân Đoàn Quang Cảnh cho biết trong 9 tháng qua, xã đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 14/25 chỉ tiêu nghị quyết năm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 621 tỷ đồng (đạt 107% dự toán).

Tại các dự án trọng điểm đi qua địa bàn như đường vành đai 4 TPHCM, công trình đường dây 500kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định…, địa phương đang khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND xã Thường Tân Đoàn Quang Cảnh báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2026



Lãnh đạo xã Thường Tân cũng kiến nghị thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án trường học, đường giao thông, và điều chỉnh giảm vốn đối với 7 dự án chuyển tiếp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của địa phương. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy xã Thường Tân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đối với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị xã Thường Tân phối hợp tốt với các sở, ngành để tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyển đổi số chung của thành phố. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám sức khỏe toàn dân.

THẢO NGUYỄN - DUY TRẦN