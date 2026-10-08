Quy hoạch Công viên Tao Phùng thành điểm nhấn cảnh quan hướng biển

Ngày 8-10, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn chủ trì cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Inno - Chi nhánh miền Nam báo cáo phương án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Tao Phùng (Núi Nhỏ), hướng tới hình thành không gian xanh kết hợp cảnh quan, văn hóa và tâm linh.

Phối cảnh quy hoạch Công viên Tao Phùng

Khu vực lập quy hoạch có diện tích 5,65ha, thuộc Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ. Khu đất nằm dọc đường Hạ Long, tiếp giáp Mũi Nghinh Phong, đối diện Di tích Đảo Hòn Bà và kết nối với tuyến đường lên Tượng Chúa Kitô Vua. Khu vực được xác định là đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị, với mật độ xây dựng tối đa 5%, cao tối đa 2 tầng, hệ số sử dụng đất không quá 0,1 lần.

Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Theo đơn vị tư vấn, hiện trạng khu đất gồm đồi đá tự nhiên chiếm khoảng 52%, công viên hiện hữu 42% và các công trình tôn giáo, trạm dừng chân, sân bãi hành hương khoảng 6%. Khu vực hiện đón khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày và lượng lớn khách hành hương vào các dịp lễ.

Với ý tưởng “Tao Phùng hướng biển vươn trời”, phương án đề xuất hình thành quảng trường đa chức năng khoảng 5.000m², kết hợp sân khấu ngoài trời và các dịch vụ phụ trợ; phủ xanh khu vực triền đá bằng cây bản địa, bố trí sàn cầu ngắm cảnh và các điểm nhấn nghệ thuật.

Đồ án cũng đề xuất 2 bãi đón, trả khách dọc đường Hạ Long, tổ chức các luồng giao thông riêng cho khách tham quan, hành hương và dạo bộ.

Đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch. Ảnh: THÀNH HUY

Theo Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn, cần nghiên cứu bổ sung các vịnh đậu xe lùi vào khoảng 10m dọc đường Hạ Long để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tác động đến vỉa hè ven biển. Đối với quảng trường trung tâm, phường đề nghị nghiên cứu nâng sức chứa lên khoảng 6.000-7.000 người, đáp ứng các chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Lãnh đạo phường yêu cầu nghiên cứu hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cho toàn bộ công viên và vách đá Tao Phùng, tạo điểm nhấn cảnh quan từ hướng biển và trên cao; đồng thời phối hợp Ban Quản lý Tượng Chúa Kitô Vua nghiên cứu phương án chiếu sáng công trình.

UBND phường nhấn mạnh, cần giữ nguyên hiện trạng các công trình đất quốc phòng, cơ sở tôn giáo; phân định rõ ranh giới chức năng giữa khu dịch vụ, giải trí và không gian tâm linh.

Các bộ phận chuyên môn được giao khẩn trương lấy ý kiến nhân dân, phối hợp sở, ngành và đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 trong 2 tháng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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THÀNH HUY