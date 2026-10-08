Sức sống cơ sở

Tập huấn về bảo vệ môi trường cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

SGGPO

Ngày 8-10, tại chùa Liên Trì (phường Vũng Tàu, TPHCM), hơn 100 chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo trên địa bàn TPHCM (khu vực 3) tham dự chương trình tập huấn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

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Ban tổ chức trao tặng cây xanh cho các đại biểu tham dự chương trình tập huấn. Ảnh: Q.V

Tại lớp tập huấn, Th.S Phạm Thị Diễm Phương, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM cập nhật những kiến thức liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng tôn giáo cùng tham gia bảo vệ môi trường.

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Đồng chí Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Q.V

Theo ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hoạt động bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội, cần sự tham gia của từng cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

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Chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo tham dự tập huấn. Ảnh: Q.V

Đặc biệt, trước tác động to lớn của tình trạng biến đổi khí hậu trở nên cấp thiết, các tổ chức tôn giáo luôn có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động tín đồ hình thành nếp sống thân thiện với môi trường.

QUANG VŨ

Từ khóa

Tập huấn bảo vệ môi trường chức sắc chức việc tôn giáo

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