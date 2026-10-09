Phường Tam Thắng nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia

Ngày 9-10, UBND phường Tam Thắng tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng, đồng thời phát động thi đua nhân Ngày chuyển đổi số quốc gia 10-10.

UBND phường Tam Thắng tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Trong chương trình, địa phương triển khai các văn bản liên quan quy định vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Tổ Công nghệ số cộng đồng ở cơ sở. Đồng thời, các thành viên của tổ được hướng dẫn các kỹ năng hoàn thành các khóa bình dân học vụ số; sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID, an toàn thông tin trên môi trường mạng…

Dịp này, đại diện Viettel chi nhánh Vũng Tàu còn hướng dẫn cán bộ, công chức, các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng cài đặt ứng dụng Viettel Tammi và triển khai phong trào thi đua thực hiện Tammi OA Tam Thắng từ ngày 10-10 đến 10-12.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, cho biết hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026, phường Tam Thắng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều cuộc thi, sân chơi như: Gian hàng trải nghiệm các giải pháp công nghệ, tiện ích số; sân chơi Stem, Robotics dành cho học sinh; cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng; tọa đàm nâng cao năng lực ứng dụng AI trong giáo dục và công vụ.

Phường còn đồng loạt ra quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân” cài đặt và khai thác ứng dụng Công dân số TPHCM, VNeID, SOS an ninh trật tự…; hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, cơ sở kinh doanh.

KHÁNH CHI