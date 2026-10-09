Phường Tân Hải và Rạch Dừa phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Ngày 9-10, UBND các phường Tân Hải và Rạch Dừa tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

* Tại phường Tân Hải, lễ phát động được tổ chức tại Trường THCS Tân Hải, ông Dương Quang Tấn, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt của phong trào là gắn yêu cầu học tập thực chất với thực hành và vận dụng vào công việc, học tập, cuộc sống. Các cơ sở giáo dục cần đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường khai thác học liệu số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp; đồng thời rèn luyện năng lực tự học, tư duy sáng tạo và kỹ năng số cho học sinh.

Các em học sinh phường Tân Hải tham dự lễ phát động. Ảnh: QUANG VŨ

Lãnh đạo phường cũng đề nghị Tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng học tập trực tuyến, dịch vụ công và tiện ích số thiết yếu; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, ứng dụng công nghệ để cải thiện hiệu quả công việc.

Lãnh đạo phường Tân Hải chụp hình với giáo viên và học sinh tại lễ phát động. Ảnh: QUANG VŨ

* Phường Rạch Dừa, phát biểu tại lễ phát động, bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường, đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức trên địa bàn tiếp tục lan tỏa tinh thần tự học, học thường xuyên, học suốt đời trong cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân.

Toàn cảnh lễ phát động tại phường Rạch Dừa. Ảnh: QUANG VŨ

Đối với các cơ sở giáo dục, cần tăng cường hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, hướng dẫn học sinh khai thác học liệu số và sử dụng AI phục vụ học tập phù hợp. Bên cạnh đó, chú trọng rèn luyện tư duy độc lập, kỹ năng chọn lọc thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số. Công nghệ phải là công cụ hỗ trợ, không thay thế sự nỗ lực và sáng tạo của người học.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Rạch Dừa nhận quà. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, phường Rạch Dừa đã trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn phường. Đồn Biên phòng Chí Linh và Hội LHPN phường trao 2 xe đạp cho 2 học sinh Trường TH Lưu Chí Hiếu và Nguyễn Thái Bình.

Đồn Biên phòng Chí Linh và Hội LHPN phường trao 2 xe đạp cho 2 học sinh Trường TH Lưu Chí Hiếu và Nguyễn Thái Bình. Ảnh: QUANG VŨ

Đồn Biên phòng Chí Linh và Hội LHPN phường trao 2 xe đạp cho 2 học sinh Trường TH Lưu Chí Hiếu và Nguyễn Thái Bình.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10-10. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến học, khuyến tài; nâng cao nhận thức về vai trò của tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong mỗi cán bộ, người dân và toàn xã hội; từng bước xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển trong giai đoạn mới.

QUANG VŨ