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Xã Kim Long tăng tốc về đích để đạt kế hoạch, mục tiêu năm

SGGPO

Ngày 8-10, UBND xã Kim Long (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

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Lãnh đạo xã Kim Long chủ trì hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Theo báo cáo của UBND xã Kim Long, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 9 tháng ước đạt 8,02%; tổng giá trị sản phẩm của 3 khu vực kinh tế đạt khoảng 931,41 tỷ đồng, bằng 85,33% kế hoạch năm.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 125 tỷ đồng, tương đương 89% dự toán. Vốn đầu tư công đạt gần 77%.

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Các đại biểu hiến kế để tăng tốc để đạt mục tiêu năm. Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Kim Long cũng nhận diện những “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ, như tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch mới, tỷ lệ đăng ký và sử dụng chữ ký số cá nhân chưa còn thấp so với mục tiêu, kế hoạch.

Từ thực tế này, xã xác định 3 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc để đạt mục tiêu nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch lên ít nhất 88,2%; hoàn thiện việc cấp chữ ký số cho các trường hợp còn thiếu...

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Sản xuất nấm tại Công ty TNHH Nấm sinh học Việt Nam trên địa bàn xã Kim Long. Ảnh: QUANG VŨ

Xã cũng phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách, tập trung khai thác các nguồn thu, chống thất thu, nhất là lệ phí trước bạ, thu khác ngân sách và các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đối với đầu tư công, các đơn vị được yêu cầu đẩy nhanh thủ tục, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Sau 9 tháng duy trì đà tăng trưởng 8,02%, xã Kim Long bước vào chặng nước rút với 4 chỉ tiêu cần tăng tốc: nước sạch, chữ ký số cá nhân, kéo giảm tội phạm và xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành dự toán thu ngân sách 139,2 tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

QUANG VŨ

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UBND xã Kim Long Kim Long Chữ ký số Hội nghị sơ kết Năm 2026 Tỷ đồng Khu vực kinh tế Dự toán Trước bạ Nước sạch

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