Côn Đảo khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Ngày 9-10, tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (cơ sở 1), UBND đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, gắn với Ngày hội Công dân số.

Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ nhằm lan tỏa truyền thống hiếu học, khơi dậy tinh thần chủ động học tập trong mỗi cá nhân, góp phần xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững tại đặc khu Côn Đảo.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Côn Đảo tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết Côn Đảo đang hướng đến xây dựng môi trường học tập mở, tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận tri thức, thực hành kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.

Các cơ sở giáo dục được khuyến khích đẩy mạnh phong trào đọc sách, tự học, khai thác thư viện số, học liệu mở; tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM/STEAM và sáng tạo các sản phẩm truyền thông số phục vụ học tập.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo phát biểu khai mạc

Các cơ quan, đơn vị và khu dân cư tiếp tục lan tỏa tinh thần tự học, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tạo cơ hội học tập bình đẳng cho mọi người; chú trọng nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Hội Khuyến học đặc khu Côn Đảo trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Hội Khuyến học đặc khu Côn Đảo đã trao 5 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI