Sức sống cơ sở

Kiến nghị gỡ khó, nâng cao hiệu quả hoạt động ở các phường có thế mạnh du lịch biển

SGGPO

Chiều 9-10, tại phường Vũng Tàu, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, chủ trì buổi làm việc với các phường Vũng Tàu, Tam Thắng và Rạch Dừa nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Võ Văn Dũng chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Võ Văn Dũng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội tại 3 địa phương nói trên tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong đó, phường Tam Thắng thu ngân sách hơn 1.558 tỷ đồng, đạt 90% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công hơn 504 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch. Phường Vũng Tàu giải ngân đầu tư công đạt hơn 71%; phường Rạch Dừa giải ngân đầu tư công đạt 75%...

Bên cạnh kết quả đạt được, đại diện các phường cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đó là khối lượng công việc tăng nhiều do đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, trong khi nhân sự có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, quy hoạch và tài chính còn thiếu.

Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm do thủ tục phức tạp, người dân chưa đồng thuận với giá bồi thường; phần mềm chuyên ngành chưa liên thông dữ liệu đồng bộ. Việc vận động người lao động tự do khám sức khỏe định kỳ và chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp còn hạn chế.

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Đại diện phường Tam Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Để tháo gỡ khó khăn, các địa phương kiến nghị bổ sung biên chế, có cơ chế tuyển dụng nhân sự chuyên môn sâu cho cấp phường; hỗ trợ lực lượng trật tự viên du lịch bãi biển và xem xét chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ kiểm tra Đảng ở cơ sở.

Các phường cũng đề xuất bố trí kinh phí nâng cấp trụ sở, trạm y tế, quỹ đất sinh hoạt cộng đồng, đồng thời sớm hoàn thiện cơ chế ưu đãi thuế, tín dụng nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Đồng chí Võ Văn Dũng cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị của các địa phương để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động.

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THÀNH HUY

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THÀNH HUY Đảng ủy phường Vũng Tàu Rạch Dừa Tam Thắng Võ Văn Dũng Thu ngân sách Kết nạp Dự toán Phụ cấp thâm niên Thu thuế

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