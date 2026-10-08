Thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500 Ga Cần Giờ

Chiều 8-10, Hội đồng thẩm định quy hoạch, UBND xã Cần Giờ (TPHCM) họp thẩm định hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Ga Cần Giờ, kết hợp khu Depot và Trung tâm điều khiển vận hành (OCC) thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Theo thiết kế, Ga Cần Giờ được định hướng thành đầu mối giao thông đa phương thức, kết nối đường sắt tốc độ cao với các phương tiện giao thông công cộng, cơ giới và đi bộ.

Hệ thống giao thông nội bộ tổ chức theo mô hình ga nổi, phân tầng theo cao độ, trang bị thang cuốn và thang máy hiện đại nhằm tối ưu trải nghiệm của hành khách.

Họp thẩm định hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Ga Cần Giờ

Dự án quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với công suất cấp nước dự kiến 1.600m³/ngày đêm, nguồn điện lấy từ Trạm 110kV Cần Giờ (công suất khoảng 16.812 kVA) và toàn bộ lưới điện trung thế, chiếu sáng được ngầm hóa.

Hệ thống thoát nước mưa và thu gom xử lý nước thải tập trung cũng được tính toán kỹ lưỡng. Khối lượng đào đắp san nền dự kiến khoảng 199,5m³ đất đào và hơn 500.000m³ đất đắp.

Các đơn vị liên quan tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch yêu cầu rà soát, hoàn thiện thiết kế nhằm bảo đảm tính đồng bộ kỹ thuật, khả năng kết nối và hiệu quả khai thác lâu dài.

Ông Mai Trung Hưng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Mai Trung Hưng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ. Trong đó, tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, tính chuẩn xác của cao độ san nền, phương án kết nối giao thông, thoát nước và bảo vệ môi trường.

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