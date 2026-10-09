Xã Phước Thành tăng cường đối thoại với doanh nghiệp

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-1945 – 13-10-2026), sáng 9-10, UBND xã Phước Thành (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo địa phương đã thông tin đến các đại biểu tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian gần đây. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã ước đạt 9%; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 72,86% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,11% kế hoạch.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục là một lợi thế của địa phương, với 279 cơ sở sản xuất, gồm 86 cơ sở chăn nuôi và 193 cơ sở trồng trọt; trong đó có 4 doanh nghiệp quy mô lớn với tổng diện tích khoảng 1.100 ha. Xã hiện có 8 sản phẩm OCOP.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành Nguyễn Thị Xuân Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Lãnh đạo địa phương cũng thông tin thêm về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, vốn và chuyển đổi số; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, nghiên cứu đầu tư Trung tâm hành chính xã nhằm cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng không gian phát triển.

Ông Phạm Quốc Liêm, Tổng Giám đốc Công ty CP nông nghiệp U&I phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Dịp này, xã Phước Thành công bố Ban Chỉ đạo thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Thông làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có sự tham gia tư vấn của chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn xã Phước Thành phát biểu ý kiến. Ảnh: TUẤN ANH

Phát biểu tại buổi gặp, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Xuân Mai khẳng định, qua trao đổi, lắng nghe các ý kiến đóng góp của đại biểu, yêu cầu các cơ quan chuyên môn của xã không né tránh khi tiếp nhận thông tin từ các doanh nghiệp, không đùn đẩy, không để kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp rơi vào khoảng trống trách nhiệm và tiếp tục xác định xây dựng nền hành chính phục vụ theo tinh thần “Đồng hành - Minh bạch - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

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XUÂN TRUNG