Xã Phú Giáo hướng dẫn nông dân đăng ký mã số vùng trồng sầu riêng

Chiều 9-10, xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và hướng dẫn đăng ký mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu cho các hộ nông dân trên địa bàn.

Buổi tập huấn được tổ chức tại vườn của ông Nguyễn Tấn Liêm, ấp Nước Vàng. Tại đây, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách chăm sóc, nhận biết các loại sâu bệnh thường gặp và áp dụng biện pháp phòng trừ, giúp chủ động bảo vệ vườn cây, hạn chế thiệt hại, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Nông dân xã Phú Giáo tham quan vườn sầu riêng của ông Nguyễn Tấn Liêm. Ảnh: NGUYỄN MINH

Chương trình cũng hướng dẫn nông dân thực hiện đăng ký mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Nông dân nghe chia sẻ kinh nghiệm sản xuất tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MINH

Xã Phú Giáo hiện có khoảng 78,5ha sầu riêng. Địa phương được cấp 2 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, bước đầu có 12 hộ tham gia với tổng diện tích 43,8 ha.

XUÂN TRUNG