Lan tỏa yêu thương qua những lá thư gửi mẹ

Hội thi "Lá thư gửi mẹ - Lời yêu thương từ trái tim" do UBND xã Nghĩa Thành (TPHCM) tổ chức nhận được 850 bài dự thi. Mỗi lá thư là một câu chuyện riêng, một cách thể hiện tình cảm khác nhau.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả

Qua từng trang viết, tình yêu thương, lòng biết ơn và những lời xin lỗi với mẹ được gửi gắm bằng những câu chữ chân thành, giản dị.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được 850 bài dự thi thuộc 3 bảng. Trong đó, bảng A dành cho học sinh tiểu học và THCS; bảng B dành cho học sinh THPT, đoàn viên các cơ quan, đơn vị; bảng C dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Theo Ban Tổ chức, với 850 bài dự thi, hội thi thu hút sự tham gia của nhiều người ở các độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau, tạo không gian chia sẻ những câu chuyện xúc động về tình mẫu tử. Nhiều bài viết được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức.

Ban Tổ chức khen thưởng tác giả đoạt giải

Bà Nguyễn Thị Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành cho biết, giá trị của mỗi bài viết chính là tình cảm chân thành. Những lá thư đã trở thành cầu nối giúp người viết bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn đối với mẹ, với bà và những người phụ nữ thân yêu. Qua đó, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của tình mẫu tử, vun đắp tình cảm gia đình.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động văn hóa thiết thực, sáng tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và lòng hiếu thảo cho thế hệ trẻ; đồng thời quan tâm gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Ban Tổ chức trao 31 giải thưởng, gồm 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 22 giải khuyến khích ở cả 3 bảng.

KHÁNH CHI