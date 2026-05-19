Tăng tốc thi công 4 khu tái định cư cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Ngày 19-5, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang triển khai xây dựng 4 khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần 3, đoạn Km90+000 - Km125+000, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

﻿Clip Khu tái định phục vụ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku triển khai ở xã Ia Băng đang được đẩy nhanh thu gom cao su để có mặt bằng thi công

Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dự kiến cần bố trí 108 lô tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu này, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đang đầu tư 4 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 14,8ha, quy mô 187 lô đất; trong đó, xã Mang Yang bố trí 1 khu, xã Ia Băng bố trí 3 khu.

Tận thu cao su để bàn giao mặt bằng thi công Khu tái định cư tại xã Ia Băng. Ảnh: HỮU PHÚC

Các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hạ tầng gồm san gạt mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp nước và điện, nhằm tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 52 tỷ đồng.

Vị trí xây dựng khu tái định cư ở xã Ia Băng nằm ngay trục đường chính. Ảnh: HỮU PHÚC

Đến nay, khu tái định cư Mang Yang đang thi công nền đường K98, hệ thống cống thoát nước, hệ thống nước sạch, nước thải và móng trụ điện. Các khu tái định cư tại xã Ia Băng đang đẩy nhanh thu gom cao su trên đất để sớm có mặt bằng thi công. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành các khu tái định cư trong tháng 7-2026.

Khu đất bố trí tái định cư tại xã Ia Băng là diện tích bằng phẳng. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, các khu tái định cư có vị trí thuận lợi. Trong đó, 3 khu tại xã Ia Băng nằm dọc trục đường chính, địa hình bằng phẳng, gần các tiện ích hiện hữu. Trên công trường, các đơn vị đang khẩn trương cắt dọn, tận thu cây cao su để bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công.

Việc đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, giúp người dân sớm an cư.

>> Một số hình ảnh thu gom cao su trên đất tại khu tái định cư phục vụ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: HỮU PHÚC - TẤN VIỆT

HỮU PHÚC