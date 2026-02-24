Quảng Ngãi: Thả 5.000 con cá xuống hồ Đăk Ke

Ngày 24-2, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa tổ chức thả 5.000 con cá giống gồm cá koi Nhật Bản và cá lăng đuôi đỏ xuống hồ Đăk Ke, nhằm đa dạng sinh học mặt nước, hoàn thiện hệ sinh thái và góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan phục vụ phát triển du lịch sinh thái.

Ông Đặng Quang Hà (ngoài cùng bên trái), Bí thư Đảng ủy xã Măng Đen, trực tiếp thả cá xuống hồ Đăk Ke

Theo bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm, hoạt động này hướng đến hình thành không gian sinh thái hài hòa giữa rừng, mặt nước và các loài thủy sinh tại hồ Đăk Ke; tạo thêm trải nghiệm cho du khách tham quan, ngắm cá, cho cá ăn, dạo bộ ven hồ.

Thả cá xuống hồ Đăk Ke

Hồ Đăk Ke được nhiều du khách ví như “trái tim” của Măng Đen. Bao quanh hồ là rừng thông và những vạt hoa anh đào, tạo nên không gian “hồ trong núi”. Sau khi được chỉnh trang, nơi đây trở thành điểm tham quan, nghỉ dưỡng sinh thái thu hút đông đảo du khách. Khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng nhiều sắc màu phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh như một “thung lũng ánh sáng” giữa đại ngàn.

Hồ Đăk Ke về đêm, trở thành "thung lũng ánh sáng" giữa đại ngàn

Việc chăm sóc và tái tạo hệ sinh thái bài bản được kỳ vọng góp phần nâng tầm giá trị du lịch hồ Đăk Ke cả về cảnh quan lẫn chiều sâu sinh thái, tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững tại Măng Đen, hướng đến xây dựng thương hiệu điểm đến xanh, thân thiện và giàu trải nghiệm.

Cá giống thả xuống hồ

