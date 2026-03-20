Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin hồ sơ đất đai để lừa đảo

Ngày 20-3, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phát cảnh báo nguy cơ lộ thông tin hồ sơ đất đai sau khi xuất hiện văn bản giả mạo cơ quan nhà nước.

Thời gian qua, trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, một số hộ dân nhận được giấy mời mang tên Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất để phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh gắn liền với tài sản.

Văn bản này còn hướng dẫn người dân, trước khi đến UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, phải liên kết với kho bạc nhà nước để nhận hồ sơ điện tử và mã số tham chiếu; đồng thời mang theo điện thoại thông minh có kết nối internet và sim điện thoại chính chủ.

Văn bản giả mạo hướng dẫn người dân làm các thủ tục trước khi lên UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc

Tuy nhiên, theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, địa phương không nhận được văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nào của UBND tỉnh Lâm Đồng hoặc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai các nội dung nêu trên. Đồng thời, địa phương cũng không yêu cầu người dân thực hiện các nội dung như liên kết với “kho bạc nhà nước” hoặc các hệ thống không chính thống để nhận mã số, kê khai đất đai điện tử ngoài quy trình thủ tục hành chính, cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ đất đai qua các hình thức chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Chính quyền địa phương khuyến cáo, giấy mời trên có dấu hiệu giả mạo cơ quan nhà nước nhằm thu thập thông tin cá nhân, hồ sơ đất đai của người dân. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.

ĐOÀN KIÊN