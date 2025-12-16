Xã Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi): Nhiều giải pháp giúp người dân thoát nghèo

Ngày 16-12, UBND xã Đăk Sao (huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang tiếp tục triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Thủy (bên phải), Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao cùng người dân kiểm tra hiệu quả mô hình liên kết trồng gừng

Thời gian qua, để cải thiện đời sống cho đồng bào Xơ Đăng, xã Đăk Sao đã tập trung thực hiện các giải pháp như: hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, xóa nhà tạm, nhà dột nát; chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại có giá trị kinh tế cao; đồng thời xây dựng mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để tăng nguồn thu.

Công an xã Đăk Sao giúp người dân sửa nhà bị hư hỏng do bão

Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực, nhiều hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu như gia đình anh A Blinh (thôn Đăk Riếp 1), trước đây là hộ nghèo, chủ yếu sống nhờ cây mì. Được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở và tạo điều kiện tham gia chuỗi sản xuất gừng, nghệ, gia đình anh dần có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo. Hiện anh A Blinh đang mở rộng sản xuất với cây sâm Ngọc Linh, kỳ vọng sẽ nâng cao thu nhập nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chương trình của Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Thủy (bên trái), Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, thăm, định hướng người dân các mô hình sản xuất bền vững để nâng cao thu nhập

Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, công tác giảm nghèo luôn được xem là nhiệm vụ then chốt, gắn với tinh thần phục vụ người dân. Xã đã huy động nhiều nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ các mô hình kinh tế có giá trị cao nhằm tạo nguồn thu bền vững.

Tính riêng trong năm 2025, xã đã có 181 hộ thoát nghèo (690 khẩu) và 34 hộ thoát cận nghèo (122 khẩu). Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp giảm nghèo gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển du lịch cộng đồng, qua đó giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định đời sống lâu dài.

Lực lượng chức năng xã Đăk Sao giúp người dân sửa chữa nhà ở bị hư hỏng

HỮU PHÚC