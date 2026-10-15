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Trao tiền hỗ trợ đợt 2 giúp người mẹ mù nuôi con bị liệt ở tỉnh Gia Lai

SGGPO

Sáng 15-10, Phóng viên Báo SGGP phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao và Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) trao 13 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 2 cho gia đình bà Ksor H’Biak.

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Ông Siu Hiếu (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo SGGP hỗ đợt 2 cho gia đình bà Ksor H’Biak

Bà Ksor H’Biak bị mù nhiều năm, chồng mất do bệnh nặng. Con gái bà là chị Ksor H’Chiêu (sinh năm 1984) bị liệt, không thể tự chăm sóc bản thân. Liên tiếp những biến cố xảy ra khiến cuộc sống của hai mẹ con càng khó khăn, chật vật.

Qua 2 đợt, bạn đọc Báo SGGP đã hỗ trợ gia đình bà Ksor H’Biak tổng cộng 27 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao cũng vận động các nguồn lực hỗ trợ gia đình thêm 13,9 triệu đồng.

Ông Siu Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao, cho biết, sự đồng hành của Báo SGGP và bạn đọc thời gian qua đã góp phần giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có thêm điều kiện chữa bệnh, ổn định cuộc sống. Với gia đình bà Ksor H’Biak, khoản hỗ trợ lần này là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng, có thêm điều kiện chăm sóc chị Ksor H’Chiêu.

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HỮU PHÚC

Từ khóa

Gia Lai Ia Hiao Chủ tịch Uỷ ban MTTT Việt Nam xã Ia Hiao Siu Hiếu

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