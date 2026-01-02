Gia Lai: Tất bật thi công các công trình trọng điểm

Đây là hai dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Tây của tỉnh. Trong đó, dự án đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, đi qua hai phường Ia Kring và Hội Phú; dự án đường hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai có tổng mức đầu tư 1.325 tỷ đồng, đi qua nhiều xã, trong đó có xã Biển Hồ. Cả hai dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.
Theo kế hoạch, tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông hoàn thành trong tháng 1-2026, còn đường Nguyễn Văn Linh phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Đây là những công trình được lãnh đạo tỉnh Gia Lai thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Để bảo đảm tiến độ, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, hàng trăm máy móc và công nhân vẫn bám công trường, tập trung thi công các hạng mục. Đại diện chủ đầu tư cho biết, lực lượng của ban thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát, đôn đốc, quyết tâm đưa các dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả phục vụ người dân.
>> Một số hình ảnh Phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Linh: