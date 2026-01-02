Gia Lai: Tất bật thi công các công trình trọng điểm

Ngày 2-1-2026, tại hai công trình trọng điểm phía Tây tỉnh Gia Lai là dự án đường hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai và đường Nguyễn Văn Linh, không khí thi công diễn ra khẩn trương, quyết tâm sớm đưa các công trình về đích.

Clip Tất bật thi công trên 2 tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây Gia Lai

Đây là hai dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Tây của tỉnh. Trong đó, dự án đường Nguyễn Văn Linh có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, đi qua hai phường Ia Kring và Hội Phú; dự án đường hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai có tổng mức đầu tư 1.325 tỷ đồng, đi qua nhiều xã, trong đó có xã Biển Hồ. Cả hai dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Thi công Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo kế hoạch, tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông hoàn thành trong tháng 1-2026, còn đường Nguyễn Văn Linh phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Đây là những công trình được lãnh đạo tỉnh Gia Lai thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai tấp nập máy móc, công nhân thi công. Ảnh: HỮU PHÚC



Để bảo đảm tiến độ, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, hàng trăm máy móc và công nhân vẫn bám công trường, tập trung thi công các hạng mục. Đại diện chủ đầu tư cho biết, lực lượng của ban thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát, đôn đốc, quyết tâm đưa các dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả phục vụ người dân.

Công nhân xúc nhựa đường. Ảnh: HỮU PHÚC

>> Một số hình ảnh Phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Linh:

Công nhân làm hạng mục sắt ở Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Tất bật thi công tại Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Xe lu lu nền ở Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

Các phương tiện hoạt động rầm rộ trên Đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: HỮU PHÚC

Xe lu lu nền. Ảnh: HỮU PHÚC

Phun nước giảm bụi. Ảnh: HỮU PHÚC

Công nhân làm việc khẩn trương. Ảnh: HỮU PHÚC

Công nhân thi công hạng mục sắt. Ảnh: HỮU PHÚC

Các kỹ sư giám sát công trình. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC