Vụ tai nạn xe khách ở Gia Lai: Thêm 2 nạn nhân tử vong

Chiều 8-5, ông Hồ Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho biết, vụ tai nạn xe khách trên quốc lộ 25 vào sáng cùng ngày, đã khiến 3 người là công dân của xã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngoài bà V.T.H. (sinh năm 1951), 2 người tử vong còn lại là ông L.K.H. (sinh năm 1989) và ông N.V.H. (sinh năm 1980, cùng trú xã Phú Túc).

Theo Trung tâm Y tế Krông Pa (xã Phú Túc), ngoài 3 trường hợp tử vong nêu trên, vụ tai nạn còn làm 4 người khác bị thương. Tất cả các nạn nhân đều chuyển đến Trung tâm Y tế Krông Pa cấp cứu ban đầu. Trong 4 nạn nhân bị thương, hiện có 3 nạn nhân đã được chuyển đến các cơ sở y tế khác tiếp tục điều trị, 1 trường hợp còn lại đã được xuất viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, xe khách 16 chỗ do ông T.V.H. (sinh năm 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến quốc lộ 25, đoạn qua địa bàn xã Uar, tỉnh Gia Lai thì phương tiện mất lái, lao xuống lề đường, khiến nhiều người thương vong.

HỮU PHÚC

