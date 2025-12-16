Chào năm mới 2026, Quảng Ngãi lan tỏa khát vọng phát triển

Du khách chụp ảnh bên hoa anh đào ở Khu Du lịch sinh thái Măng Đen. Ảnh: GIA BÁCH

Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 sẽ được tổ chức tại phường Cẩm Thành và phường Kon Tum với hai mạch nội dung chính, khắc họa rõ nét bản sắc của tỉnh trong không gian phát triển mới. Trong đó, chương trình tại phường Cẩm Thành mang chủ đề “Khát vọng biển lớn”, tôn vinh tiềm năng biển đảo, tinh thần vươn ra biển lớn của Quảng Ngãi; chương trình còn lại với chủ đề “Hơi thở đại ngàn”, tái hiện vẻ đẹp núi rừng, văn hóa các dân tộc và sức sống của vùng cao. Thông qua các tiết mục nghệ thuật tổng hợp, chương trình ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, thành tựu phát triển của tỉnh, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen và mùa hoa anh đào diễn ra từ ngày 1 đến 4-1-2026 tại xã Măng Đen với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc. Nổi bật là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật tổng hợp, trình diễn cồng chiêng và bắn pháo hoa chào năm mới; lễ hội khinh khí cầu “Bay trên hoa anh đào” tạo điểm nhấn trải nghiệm ngắm hoa từ trên cao.

Hoa anh đào ở Măng Đen. Ảnh: GIA BÁCH

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động thể thao kết nối và trải nghiệm du lịch như giải Pickleball mở rộng 2026, giải chạy “Run in the Clouds – Măng Đen Trail”; hội chợ ẩm thực với khoảng 80 gian hàng OCOP, trình diễn rang xay – pha chế cà phê Arabica Măng Đen, giới thiệu các món ăn đặc trưng địa phương. Các tour du lịch sinh thái, trekking tham quan hồ Đăk Ke, rừng thông 60 năm, chùa Khánh Lâm… cũng được tổ chức nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Đánh giá về ý nghĩa chuỗi sự kiện, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi cho biết: Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi sở hữu thêm không gian phát triển với nhiều tiềm năng mới, trong đó du lịch được xác định là một lĩnh vực quan trọng để khai thác hiệu quả các giá trị tự nhiên, văn hóa và con người. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp chào năm mới nhằm tạo điều kiện để nhân dân và du khách được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và những thành tựu phát triển của tỉnh.

Đến với Măng Đen, du khách sẽ được thả mình vào những vườn hoa anh đào tuyệt đẹp. Ảnh: GIA BÁCH

Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 là điểm nhấn trong định hướng quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi giai đoạn mới. Hoa anh đào Măng Đen đã trở thành dấu ấn riêng của vùng đất đại ngàn, gắn với điều kiện khí hậu đặc thù, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của người dân địa phương. Mùa hoa anh đào tạo nên không gian trải nghiệm hấp dẫn, góp phần thu hút du khách, nâng cao hình ảnh điểm đến và từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Việc tổ chức đồng bộ các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và du lịch sinh thái trong Tuần Văn hóa tạo sự kết nối hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ngãi; qua đó lan tỏa niềm tự hào về quê hương, làm giàu thêm đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo nền tảng và động lực để du lịch Quảng Ngãi phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.

Hoa anh đào được trồng nhiều ở Măng Đen, sẽ nở rộ vào dịp tết, du khách thỏa sức chiêm ngưỡng

HỮU PHÚC