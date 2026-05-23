Nghề làm bánh tráng cá cơm của ngư dân làng chài trên núi

Trên lòng hồ Sê San, người dân ở các làng chài thuộc thôn 7, xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi) và làng Dăng, xã Ia O (tỉnh Gia Lai) ngày ngày mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, làm nên một món đặc sản mang đậm hương vị sông nước là bánh tráng cá cơm.

Hiện khu vực lòng hồ Sê San có khoảng 50 hộ dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản tại hai làng chài. Trong số các loại cá đánh bắt được, cá cơm là nguồn nguyên liệu đặc trưng, ngoài phơi khô còn được người dân chế biến thành món bánh tráng cá cơm, trở thành đặc sản mang hương vị riêng của vùng lòng hồ.

Mỗi sáng sớm, ngư dân dùng vó hoặc lưới để thu hoạch cá cơm. Cá sau khi đưa vào bờ sẽ được rửa sạch, lựa kỹ rồi chế biến thành bánh tráng cá cơm theo cách làm truyền thống.

Để làm món đặc sản này, cá cơm tươi được ướp cùng các loại gia vị như muối, ớt cho thấm đều, sau đó trải lên mặt bánh tráng. Những chiếc bánh được mang ra giàn lưới phơi từ 1 đến 2 nắng cho đến khi cá khô, bám chắc vào lớp bánh. Thành phẩm được đóng túi, bán với giá khoảng 5.000 đồng/chiếc. Khi sử dụng, bánh chỉ cần đem nướng hoặc chiên là có thể thưởng thức với vị giòn, thơm đặc trưng của cá cơm.

Nhờ hương vị dân dã, thuận tiện bảo quản và chế biến, bánh tráng cá cơm ngày càng được nhiều du khách ưa chuộng, trở thành sản phẩm đặc sản được đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành.

Anh Trương Quốc Khánh, ngư dân làng Dăng, xã Ia O chia sẻ: “Bánh tráng cá cơm được làm hoàn toàn từ cá cơm đánh bắt trên sông và các gia vị tự nhiên. Để bánh ngon, cá phải được ướp vừa vị để thấm đều. Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, được phơi khô nên bảo quản được lâu. Hiện gia đình tôi cung cấp cho nhiều du khách đặt mua và đây cũng là nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”.

Cá cơm ướp xong được bỏ lên bánh tráng và phơi nắng

Đặc sản cá cơm mang lại thu nhập cho ngư dân

