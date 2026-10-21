Quảng Trị cần kết nối các điểm đến, nâng tầm sản phẩm du lịch

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tỉnh Quảng Trị cần kết nối Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, các điểm du lịch biển đảo, sinh thái, nghỉ dưỡng để hình thành những tuyến, sản phẩm du lịch liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú và giá trị gia tăng từ du lịch.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án Trường Chính trị Lê Duẩn

Chiều 21-10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương thông tin, Quảng Trị bước vào năm 2026 với không gian phát triển mới, quy mô lớn hơn, dư địa phát triển rộng hơn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về tổ chức bộ máy, quản trị và điều hành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình kinh tế - xã hội Quảng Trị từ đầu năm đến nay vẫn còn một số khó khăn: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; khối lượng công việc ở cấp xã lớn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt và những đổi mới bước đầu trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà học sinh Trường nội trú Tiểu học và Trung học Đakrông

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Quảng Trị tập trung vào một số nhiệm vụ: đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khẩn trương đưa dự án vào hoạt động, tạo sản phẩm và giá trị gia tăng thực tế, xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp để khơi thông nguồn lực phát triển…

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị cần kết nối Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, các điểm du lịch biển đảo, sinh thái, nghỉ dưỡng để hình thành những tuyến, sản phẩm du lịch liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú và giá trị gia tăng từ du lịch...

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027; tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo từng ngành, từng xã/phường, từng dự án trọng điểm như cách làm thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra thực địa công trình Trường nội trú Tiểu học và Trung học Đakrông tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tiến độ các dự án Trường Chính trị Lê Duẩn tại phường Nam Đông Hà; dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học Đakrông tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

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