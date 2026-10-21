Khẩn trương trình Chính phủ dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

Dự thảo nghị định phải bảo đảm tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung...

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ngày 21-10, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công thương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công an, Thanh tra Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Dự thảo nghị định phải bảo đảm các chỉ đạo của Thủ tướng. Cụ thể, phải tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; có lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường. Cùng với đó, cắt giảm thực chất, tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục triệt để tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông; tổ chức hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch, hiệu quả.

Dự thảo nghị định cũng phải đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bảo đảm Nhà nước kiểm soát, giám sát được các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục các bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách kinh doanh xăng dầu đã được chỉ ra qua kết quả thanh tra; không để lợi dụng chính sách nhằm trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống; tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình Chính phủ dự thảo nghị định, chậm nhất trước ngày 10-11-2026.

LÂM NGUYÊN