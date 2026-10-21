Đồng Tháp Mười: Lũ rút, nông dân tranh thủ xuống giống vụ đông xuân

Nước lũ tại vùng Đồng Tháp Mười của hai tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp đang rút nhanh. Ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân chủ động vệ sinh đồng ruộng, sớm xuống giống vụ lúa đông xuân 2026-2027 theo lịch đã điều chỉnh, nhằm ứng phó nguy cơ hạn hán do El Nino gây ra trong đầu năm 2027 như dự báo.

Ngày 21-10, ghi nhận tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, nước lũ đang rút nhanh. Ông Trần Văn Vui, ngụ ấp 2, xã Thường Phước, cho biết từ 3 ngày nay, mực nước đã bắt đầu rút, hiện giảm khoảng 2m so với thời điểm đỉnh lũ. So với năm 2025, mực lũ năm nay thấp hơn khoảng 0,5m.

Ghi nhận tại trạm đo xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh mực nước ở mức hơn 2,1m, giảm 4cm so với ngày trước đó và thấp hơn cùng kỳ năm 2025 gần 70cm. Theo ghi nhận, mực nước tại các địa phương vùng Đồng Tháp Mười hiện giảm trung bình từ 2-5cm/ngày đêm.

Trước tình hình mực nước lũ đang rút, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh đề nghị các địa phương xây dựng phương án sản xuất vụ đông xuân 2026-2027 phù hợp với nguồn nước, thời tiết và điều kiện thực tế.

Lịch xuống giống được chia thành 3 đợt: đợt 1 từ ngày 12 đến 22-10 tại các xã vùng gò biên giới và khu vực có nguy cơ thiếu nước cuối vụ; đợt 2 từ ngày 10 đến 25-11 tại vùng đất trung bình, vùng có đê bao; đợt 3 từ ngày 8 đến 20-12 tại khu vực đê bao chưa khép kín và các địa phương còn lại.

Ông Trần Văn Bảy (xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) cho biết, gia đình có 3ha lúa, vừa xuống giống theo khuyến cáo của ngành chức năng để "né hạn" cuối vụ. Việc xuống giống đúng thời điểm giúp lúa đủ thời gian sinh trưởng, hạn chế thiếu nước khi làm đòng, trổ bông. Trước dự báo hạn mặn diễn biến phức tạp, ông sẽ theo dõi sát nguồn nước để chủ động điều tiết, bảo đảm cây lúa phát triển tốt.

Nông dân khu vực gò biên giới có nguy cơ thiếu nước cuối vụ chủ động làm đất, gieo sạ sớm để "né hạn"

Dù nước đang rút nhanh, triều cường và mưa lớn cục bộ vẫn có thể ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân tại các vùng thấp trũng ở ĐBSCL từ nay đến cuối mùa lũ. Do đó, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

QUANG VINH