Ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo Daegu tại Đà Nẵng

Sáng 18-8, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Daegu (Hàn Quốc) nhằm tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và cơ quan quản lý hai địa phương.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Daegu

Không gian được đặt tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (58 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu) nhằm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp và công nghệ tiêu biểu của doanh nghiệp Daegu; đồng thời tạo điểm kết nối giữa doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và cơ quan quản lý hai địa phương.

Sau lễ ra mắt, một số doanh nghiệp Đà Nẵng và Daegu cũng đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra cơ hội phối hợp phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và triển khai các dự án đổi mới sáng tạo.

Cắt băng khánh thành Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Daegu

Dịp này, đại diện Hiệp hội ICT Daegu - Gyeongbuk và Câu lạc bộ Doanh nhân Phần mềm Đà Nẵng đã có những trao đổi bước đầu về tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp công nghệ hai địa phương, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, sản xuất thông minh và các công nghệ mới.

Doanh nghiệp Đà Nẵng và Daegu cũng trao các biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, không gian hứa hẹn sẽ trở thành “điểm gặp gỡ” của các ý tưởng mới, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Qua đó, từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng mở, tăng cường kết nối quốc tế.

XUÂN QUỲNH