Ngày 31-7, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp với Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) tổ chức Hội nghị “Kiến tạo khát vọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên”. Chương trình thu hút hơn 200 sinh viên, giảng viên, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tham dự.

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp với Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) tổ chức Hội nghị “Kiến tạo khát vọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên”.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, nhà trường đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục gắn với đổi mới sáng tạo và thực tiễn doanh nghiệp. Ở đó, sinh viên được khuyến khích phát triển tư duy khởi nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động.

Đồng hành cùng các cơ sở giáo dục đại học, bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB, cho biết trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện, ươm tạo và kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư… Từ đó tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện ý tưởng, phát triển dự án và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TPHCM.

Bà Trần Ngọc Nguyệt Quế, Giám đốc Công ty Cổ phần Santani trình bày tham luận với chủ đề "Kiến tạo tư duy đổi mới sáng tạo - Hành trang của sinh viên trong kỷ nguyên số".

Hội nghị cũng tập trung thảo luận các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học. Các tham luận đề cập đến phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, chuyển đổi số, tăng cường kết nối doanh nghiệp và khai thác giá trị bản địa để hình thành các mô hình khởi nghiệp bền vững.

Dù hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau nhưng các diễn giả đều có chung quan điểm: Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với con người, tri thức, bản sắc địa phương và nhu cầu của xã hội.

Trong khuôn khổ hội nghị, BVU đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty Cổ phần Santani và Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Kinh tế Maple với sự đồng hành của SIHUB.

Thỏa thuận tập trung vào việc triển khai mô hình Digital Campus, xây dựng Marine Heritage Innovation Lab và mở rộng cơ hội để sinh viên tham gia các dự án số hóa di sản, thư viện số của doanh nghiệp, góp phần tăng cường gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

KHÁNH CHI