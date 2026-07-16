Khơi thông điểm nghẽn cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Chiều 16-7, tại diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026, nhiều chuyên gia nhận định hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng đang vướng ở khâu kết nối nghiên cứu với thị trường và tiếp cận nguồn vốn đầu tư.

Nghi thức khởi động Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia – Hòa Khánh 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại diễn đàn, TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia cho rằng, để phát triển, mỗi quốc gia cần nuôi dưỡng các nhà sáng lập doanh nghiệp, từ đó hình thành những tập đoàn mang thương hiệu quốc gia.

Tuy nhiên, các startup hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong thương mại hóa ý tưởng, chuyển giao kết quả nghiên cứu thành sản phẩm có giá trị kinh tế; đồng thời thiếu kết nối với nguồn vốn, nhà đầu tư và các nguồn lực quốc tế.

Diễn đàn sẽ là cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững, tạo tiền đề hình thành những doanh nghiệp lớn từ Đà Nẵng.

TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, tài chính và logistics của khu vực, Đà Nẵng xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, là những động lực tăng trưởng mới. Thành phố đang triển khai chương trình chuyển đổi số cho gần 61.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến xây dựng Hòa Khánh trở thành địa phương tiên phong trong hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Các gian hàng bên lề diễn đàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia cho rằng cần thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường, giữa startup với nguồn vốn đầu tư.

PGS.TS Hoàng Văn Hải, Cố vấn cấp cao Tập đoàn Đèo Cả, đề xuất mô hình "Startup trong giáo dục", tăng cường gắn kết giảng viên, doanh nghiệp và hoạt động nghiên cứu.

Trong khi đó, PGS.TS Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), đề xuất phát triển Hòa Khánh thành trung tâm kết nối giữa năng lực nghiên cứu của nhà trường với nhu cầu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Phiên đối thoại đầu tiên của diễn đàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

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XUÂN QUỲNH