Saigon Co.op ghi dấu ấn với loạt giải thưởng trong nước và quốc tế

Từ Giải thưởng Bán lẻ châu Á đến Thương hiệu Vàng TPHCM, Saigon Co.op liên tiếp được vinh danh trong năm kỷ niệm 30 năm Co.opmart. Những ghi nhận này cho thấy sức cạnh tranh và sự gắn bó của thương hiệu bán lẻ Việt với người tiêu dùng qua nhiều thế hệ.

Đại diện Saigon Co.op nhận danh hiệu Dấu ấn Thương hiệu dành cho Co.opmart tại Lễ trao Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026. Ảnh: MINH XUÂN

Dấu ấn thương hiệu từ sự tin yêu của người tiêu dùng

Ngày 13-10, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) được vinh danh tại hai chương trình tôn vinh doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu của thành phố. Bên cạnh danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu và Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026, Saigon Co.op còn được ghi nhận trong Top 10 Thương hiệu Vàng được người tiêu dùng yêu thích; Co.opmart được công nhận danh hiệu Dấu ấn Thương hiệu.

Tại lễ tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026 do Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đại diện doanh nghiệp đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu. Năm nay, UBND TPHCM công nhận 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu, với các tiêu chí chú trọng hiệu quả kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Đại diện Saigon Co.op nhận Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026, ghi nhận những nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu bán lẻ Việt. Ảnh: MINH XUÂN

Tối cùng ngày, tại lễ trao Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM lần thứ 6 năm 2026, Saigon Co.op tiếp tục được vinh danh trong số 50 doanh nghiệp đạt giải. Chương trình do Sở Công thương TPHCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, với chủ đề “Kiến tạo động lực tăng trưởng mới”. Đáng chú ý, danh hiệu Top 10 Thương hiệu Vàng được người tiêu dùng yêu thích dành cho Saigon Co.op và Dấu ấn Thương hiệu dành cho Co.opmart tạo thêm điểm nhấn trong năm kỷ niệm 30 năm thương hiệu siêu thị này.

Nhìn từ góc độ thị trường, những ghi nhận trên có ý nghĩa vượt ra ngoài kết quả của một kỳ xét chọn. Trong môi trường bán lẻ cạnh tranh, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về sản phẩm, giá cả và kênh mua sắm. Vì vậy, khả năng duy trì sự gắn bó của khách hàng qua nhiều năm là một trong những thước đo quan trọng đối với sức sống thương hiệu.

Trao đổi về nền tảng phát triển của Saigon Co.op, bà Diệp Hồng Di cho rằng niềm tin người tiêu dùng được xây dựng từ ba yếu tố: nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý và chất lượng hàng hóa minh bạch. Theo bà, lợi thế của Saigon Co.op đến từ sự am hiểu thị trường trong nước, chuỗi cung ứng gắn kết với nhà sản xuất Việt và vai trò trong các chương trình bình ổn thị trường. Niềm tin thương hiệu không chỉ được tạo dựng khi thị trường thuận lợi mà còn được củng cố qua khả năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng hành cùng cộng đồng trong những giai đoạn khó khăn.

Các danh hiệu tại TPHCM tiếp nối những ghi nhận mà Saigon Co.op đạt được trước đó trong năm 2026. Tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á, doanh nghiệp được vinh danh ở hai hạng mục: Nhà bán lẻ nội địa của năm – Việt Nam và Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam. Hệ thống Co.opmart cũng tiếp tục được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Chuỗi giải thưởng phản ánh quá trình đầu tư xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà bán lẻ trong nước.

Giữ giá trị Việt trong thị trường bán lẻ hiện đại

Năm 2026 đánh dấu 30 năm thương hiệu Co.opmart hiện diện trên thị trường. Từ siêu thị đầu tiên tại đường Cống Quỳnh, TPHCM, năm 1996, Saigon Co.op từng bước phát triển hệ sinh thái bán lẻ với hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, phục vụ gần 1 triệu lượt khách mỗi ngày. Bên cạnh Co.opmart, doanh nghiệp mở rộng các mô hình Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile, Cheers, Finelife và kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online.

Đại diện các doanh nghiệp nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026 được người tiêu dùng yêu thích, trong đó có Saigon Co.op. Ảnh: MINH XUÂN

Quy mô mạng lưới không chỉ thể hiện năng lực phát triển của doanh nghiệp mà còn tạo lợi thế trong kết nối sản xuất và tiêu dùng. Với tỷ trọng hàng Việt duy trì trên 90%, Saigon Co.op góp phần mở rộng đầu ra cho nhà sản xuất trong nước, hợp tác xã và các đơn vị cung ứng địa phương.

Theo bà Diệp Hồng Di, việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt không chỉ dừng ở đưa hàng vào hệ thống phân phối. Thông qua liên kết vùng nguyên liệu, phối hợp chuẩn hóa quy trình sản xuất, chất lượng, bao bì và truy xuất nguồn gốc, Saigon Co.op hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng ổn định từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây cũng là điều kiện để nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường rộng hơn, nâng giá trị và sức cạnh tranh.

Cùng với mở rộng mạng lưới, Saigon Co.op đang điều chỉnh phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại, phát triển thương mại điện tử, thanh toán số, cải thiện không gian mua sắm và nâng chất lượng dịch vụ. Hoạt động phát triển hàng nhãn riêng cũng được đẩy mạnh nhằm bổ sung lựa chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng với mức giá phù hợp.

Đặc biệt, Saigon Co.op tiếp tục duy trì các chương trình Tiêu dùng xanh, Tick xanh trách nhiệm, Siêu thị 0 đồng và hoạt động an sinh xã hội. Doanh nghiệp khuyến khích giảm sử dụng túi ni lông, sử dụng túi tái sử dụng, tận dụng thùng carton đóng gói hàng hóa và ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện 50 doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026. Ảnh: MINH XUÂN

Bà Diệp Hồng Di cho rằng chuyển đổi xanh chỉ tạo được sức lan tỏa khi mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Sản phẩm xanh cần bảo đảm chất lượng, nguồn gốc minh bạch và giá cả phù hợp, không tạo thêm gánh nặng chi phí. Khi khách hàng có thể tiếp cận và chủ động lựa chọn sản phẩm bền vững, sức mua sẽ tạo động lực để nhà sản xuất đầu tư đổi mới, giảm tác động môi trường. Sau 30 năm phát triển Co.opmart và 37 năm hình thành Saigon Co.op, những giải thưởng trong nước và quốc tế là sự ghi nhận đối với quá trình xây dựng thương hiệu bán lẻ Việt. Tuy nhiên, giá trị lâu dài vẫn nằm ở khả năng duy trì chất lượng phục vụ, thích ứng với thị trường và giữ được sự tin tưởng của khách hàng. Đây cũng là nền tảng để Saigon Co.op tiếp tục phát triển theo định hướng “Siêu thị Việt, do người Việt xây dựng, vì người Việt phục vụ”.

MINH XUÂN