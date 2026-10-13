Saigon Co.op khẳng định vị thế thương hiệu Việt với hai danh hiệu tiêu biểu

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Saigon Co.op được UBND TPHCM vinh danh Thương hiệu Vàng và Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026. Hai danh hiệu ghi nhận hành trình 37 năm phát triển, khẳng định vị thế nhà bán lẻ Việt gắn với phát triển hàng Việt, bình ổn thị trường và tiêu dùng bền vững.

Bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigon Co.op (áo dài đỏ), nhận danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nâng sức cạnh tranh hàng Việt từ hệ thống phân phối

Từ mô hình kinh tế hợp tác thành lập năm 1989, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã phát triển mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, phục vụ khoảng 1 triệu lượt khách mỗi ngày. Với các mô hình Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile, Cheers, Finelife và Co.op Online, hệ thống không chỉ mở rộng thị trường bán lẻ mà còn tạo cầu nối giữa nhà sản xuất trong nước với người tiêu dùng.

Năm 2026 cũng đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển thương hiệu Co.opmart. Từ siêu thị đầu tiên tại TPHCM năm 1996, Co.opmart từng bước khẳng định vị thế trong ngành bán lẻ hiện đại. Kiên định định vị “Bạn của mọi nhà”, hệ thống chú trọng chất lượng hàng hóa, giá cả hợp lý và dịch vụ, đồng thời đổi mới không gian mua sắm, ứng dụng công nghệ để thích ứng với nhu cầu thị trường.

Một trong những đóng góp nổi bật của Saigon Co.op là duy trì tỷ trọng hàng Việt trên 90%, tạo đầu ra cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà sản xuất trong nước. Đáng chú ý, hoạt động kết nối không chỉ tập trung vào tiêu thụ mà còn mở rộng sang phát triển vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng chất lượng nông sản và truy xuất nguồn gốc.

Bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết việc gắn kết vùng nguyên liệu với hệ thống phân phối hiện đại giúp hình thành chuỗi cung ứng ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng. Thông qua phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương, Saigon Co.op hỗ trợ nâng tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, an toàn thực phẩm, tạo điều kiện để nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP mở rộng đầu ra. Song song đó, việc phát triển hàng nhãn riêng cũng góp phần nâng giá trị sản phẩm nội địa, giúp doanh nghiệp Việt chủ động đáp ứng yêu cầu thị trường và tăng sức cạnh tranh.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, Saigon Co.op còn phát huy vai trò trong các chương trình bình ổn thị trường. Theo bà Diệp Hồng Di, niềm tin người tiêu dùng được xây dựng từ ba yếu tố: nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý và chất lượng hàng hóa minh bạch. Lợi thế am hiểu thị trường, cùng chuỗi cung ứng gắn kết với nhà sản xuất trong nước, giúp hệ thống chủ động nguồn hàng thiết yếu, góp phần ổn định giá cả khi thị trường biến động. “Niềm tin không chỉ được tạo dựng khi thị trường thuận lợi, mà còn được khẳng định qua cách doanh nghiệp đồng hành, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chia sẻ trách nhiệm với xã hội trong những giai đoạn khó khăn”, bà Diệp Hồng Di nhấn mạnh.

Cùng với củng cố mạng lưới phân phối, Saigon Co.op đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển bán lẻ đa kênh, thanh toán không tiền mặt và chăm sóc khách hàng trên nền tảng dữ liệu. Năm 2025, hệ thống có khoảng 4 triệu khách hàng thành viên, với doanh số khoảng 18.811 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Đây là nền tảng để doanh nghiệp nâng chất lượng phục vụ, đáp ứng xu hướng mua sắm ngày càng đa dạng.

Gắn giá trị thương hiệu với trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội là yếu tố tạo nên bản sắc Saigon Co.op. Các chương trình Bình ổn thị trường, Tiêu dùng xanh, Tick xanh trách nhiệm, Siêu thị 0 đồng được duy trì, gắn hoạt động bán lẻ với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy sản xuất có trách nhiệm.

Lãnh đạo TPHCM trao danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026 tại lễ tôn vinh ngày 13-10. Ảnh HOÀNG TRIỀU

Đặc biệt, Saigon Co.op đang chuyển từ khuyến khích tiêu dùng xanh sang thúc đẩy trách nhiệm trong toàn chuỗi cung ứng. Thông qua chương trình Tick xanh trách nhiệm, phát triển nguồn hàng an toàn, giảm sử dụng túi ni lông và khuyến khích bao bì thân thiện môi trường, hệ thống hướng đến hình thành thói quen mua sắm bền vững.

Theo bà Diệp Hồng Di, chuyển đổi xanh phải tạo lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, từ sản phẩm an toàn, nguồn gốc minh bạch đến giá cả phù hợp. Saigon Co.op vì vậy chú trọng liên kết nhà sản xuất trong nước, mở rộng lựa chọn sản phẩm bền vững và khuyến khích khách hàng giảm sử dụng túi ni lông. Hiệu quả chuyển đổi cần được thể hiện qua những kết quả cụ thể như giảm rác thải nhựa, tăng mức độ tham gia của người mua và khả năng tiếp cận sản phẩm xanh. Khi tiêu dùng xanh trở thành lựa chọn thường xuyên, sức mua sẽ tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư sản xuất bền vững.

Trách nhiệm cộng đồng còn được thể hiện qua các chương trình an sinh xã hội. Năm 2024, Saigon Co.op cùng đối tác triển khai hơn 150 công trình xã hội, huy động khoảng 20 tỷ đồng. Năm 2025, hệ thống trao hơn 8.000 phần quà Tết, trị giá trên 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động chăm lo người lao động, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tiếp tục được duy trì.

Theo ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), chuyển đổi số phải giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, phục vụ khách hàng tốt hơn; chuyển đổi xanh cần gắn với tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và đáp ứng yêu cầu thị trường. Đây cũng là những tiêu chí được chú trọng trong xét chọn Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026.

Trên nền tảng đó, Saigon Co.op đang từng bước xây dựng khung quản trị ESG, hướng đến chuỗi cung ứng minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng chất lượng quản trị. Hai danh hiệu năm 2026 không chỉ ghi nhận uy tín thương hiệu mà còn khẳng định giá trị của mô hình kinh tế hợp tác, nơi hiệu quả kinh doanh gắn với lợi ích người tiêu dùng và trách nhiệm cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để Saigon Co.op tiếp tục nâng vị thế hàng Việt, củng cố thị trường nội địa và đóng góp vào phát triển thương mại TPHCM.

MINH XUÂN