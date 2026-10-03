SATRA đạt doanh thu hơn 56.685 tỷ đồng trong 9 tháng

9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu toàn hệ thống SATRA ước đạt hơn 56.685 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đang tăng tốc tái cấu trúc bán lẻ, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2027.

Bán lẻ tăng hơn 23%

Ngày 1-10, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh toàn hệ thống tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực.

Đại diện các đơn vị trao đổi tại hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2026 của SATRA

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, tổng doanh thu toàn hệ thống ước đạt 56.685,77 tỷ đồng, bằng 89,1% kế hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.887,6 tỷ đồng, tương đương 90,9% kế hoạch năm và tăng 29,4%.

Riêng Công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận 3.171,27 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch năm 2026. Như vậy, sau 9 tháng, SATRA đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm tại Công ty mẹ.

Lĩnh vực bán lẻ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu 9 tháng đạt 1.794,69 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp tác với các đối tác chiến lược tăng 46,2%. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã chiếm 40,3% tổng doanh thu bán lẻ. Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy quá trình số hóa hoạt động bán lẻ và phương thức thanh toán trong hệ thống đang được đẩy nhanh. Kết quả trên nối tiếp đà tăng trưởng của SATRA trong những tháng đầu năm, đồng thời tạo dư địa để doanh nghiệp bước vào quý IV - giai đoạn cao điểm của thị trường bán lẻ và chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết.

Tuy nhiên, SATRA cho biết hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn một số điểm nghẽn, trong đó có việc mở rộng mạng lưới bán lẻ và thủ tục pháp lý tại một số dự án đầu tư. Do đó, trong những tháng cuối năm, doanh nghiệp sẽ tập trung rà soát các dự án, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân.

Chủ động nguồn hàng Tết Nguyên đán 2027

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA, phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SATRA, cho biết 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tái cấu trúc hệ thống bán lẻ, nâng năng suất từng điểm bán và tối ưu chi phí vận hành.

Cùng với đó, SATRA sẽ chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, gắn với nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường TPHCM. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tăng tốc xử lý các điểm nghẽn tại những dự án trọng điểm, đồng thời chuẩn bị Hội chợ Hoa Xuân Bình Điền 2027 và các chương trình phục vụ thị trường cuối năm.

Theo SATRA, việc chủ động nguồn cung, nâng hiệu quả mạng lưới bán lẻ và phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, nhằm vừa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, vừa bảo đảm nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân TPHCM trong cao điểm mua sắm Tết.

MINH XUÂN