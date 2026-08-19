Gia Lai có thêm khu công nghiệp xanh gần 1.800 tỷ đồng

Ngày 19-8, tại xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang, diện tích 300ha, tổng vốn 1.800 tỷ đồng.

Khu công nghiệp (KCN) Tây Giang nằm trên trục Đông - Tây (quốc lộ 19), dự án thuận lợi kết nối với Cảng Quy Nhơn, Cảng hàng không Phù Cát và đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. KCN này được định hướng theo mô hình xanh, hiện đại, ưu tiên thu hút công nghệ cao, công nghiệp sạch, chế biến sâu, năng lượng tái tạo, dệt may và công nghiệp hỗ trợ.

Theo kế hoạch, dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Tây Giang dự kiến bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thứ cấp từ quý 1-2027 và hoàn thành toàn bộ trong quý 4-2029.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: NGỌC MINH

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, KCN Tây Giang là dự án động lực, góp phần phát huy lợi thế về vị trí, quỹ đất và nguồn lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, thu nhập và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, bố trí đủ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thành hạ tầng có khả năng tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1-2027. Dự án phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, môi trường và tuân thủ quy định pháp luật.

Nhà đầu tư được yêu cầu xúc tiến đầu tư song song với xây dựng hạ tầng, ưu tiên các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả, giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường; đồng thời đào tạo, tuyển dụng lao động địa phương và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Dịp này, doanh nghiệp cũng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà tưởng niệm Anh hùng Võ Lai (xã Bình Khê).

NGỌC OAI