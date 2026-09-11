Tăng trải nghiệm cho sản phẩm Việt vào hệ thống bán lẻ

Đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại là xu hướng để doanh nghiệp kiểm chứng nhu cầu trước khi mở rộng sản xuất và thị trường.

Thông qua trưng bày, doanh nghiệp nhận biết phản ứng của khách hàng về sản phẩm (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Tại SATRA, bộ phận thu mua tăng kết nối với doanh nghiệp TPHCM và các địa phương để tìm nguồn hàng mới. Sản phẩm trước khi được xem xét phân phối phải đáp ứng yêu cầu về hồ sơ chất lượng, quy trình sản xuất và khả năng cung ứng. Khi hàng lên quầy, sức mua tiếp tục là căn cứ để đánh giá khả năng đi đường dài. Thông qua trưng bày, dùng thử, khuyến mãi và theo dõi lượng tiêu thụ, doanh nghiệp có thể nhận biết phản ứng của khách hàng để điều chỉnh giá, quy cách, bao bì hoặc sản lượng trước khi mở rộng độ phủ.

Cách làm này tạo một “đường thử” cho sản phẩm Việt, nhất là doanh nghiệp mới tiếp cận kênh bán lẻ hiện đại. Thay vì sản xuất quy mô lớn rồi mới tìm đầu ra, doanh nghiệp có thể thử thị trường ở phạm vi phù hợp, hoàn thiện sản phẩm rồi từng bước tăng sản lượng.

Với nhà bán lẻ, dữ liệu từ quầy hàng cũng giúp sàng lọc nguồn hàng và cập nhật nhu cầu người mua. Khi phản hồi thị trường được chuyển nhanh về sản xuất, rủi ro đưa ra sản phẩm không phù hợp cũng giảm theo.

PHÚC NGUYÊN