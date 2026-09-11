Đa dạng sản phẩm, tăng khuyến mãi kích cầu

Nhằm kích cầu tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp thực phẩm đang kết hợp giảm giá với mở rộng danh mục hàng hóa, tăng sản phẩm tiện lợi để tiếp cận nhiều nhóm nhu cầu.

Tại Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), chương trình khuyến mãi được triển khai trên nhiều nhóm hàng, từ thịt heo VietGAP, xúc xích, giò chả đến thực phẩm đông lạnh và thực phẩm chay. Mức giảm giá phổ biến 10%-30%, một số sản phẩm đến 50%, kèm các hình thức “mua 1 nhận 2”, “mua 2 nhận 3”. Đáng chú ý, ưu đãi tập trung cả vào nhóm hàng phục vụ bữa ăn hàng ngày: một số sản phẩm thịt heo VietGAP giảm khoảng 16%-18%; há cảo, hoành thánh, chả giò, mọc nấm giảm khoảng 20%.

Cùng với cạnh tranh bằng giá, doanh nghiệp cũng mở rộng lựa chọn theo hướng tiện lợi. Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) phát triển danh mục từ thủy sản, nông sản, trái cây đến thực phẩm chế biến. Ngoài tôm tempura, tôm cuốn khoai tây và các sản phẩm thủy sản chế biến, doanh nghiệp còn cung cấp trái cây sơ chế, cắt sẵn như thơm, chuối, dưa hấu, thanh long.

Việc kết hợp khuyến mãi với đa dạng sản phẩm cho thấy doanh nghiệp đang tìm cách kích cầu sát hơn với nhu cầu thực tế. Giá vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng sự tiện lợi và khả năng lựa chọn ngày càng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

CHÂU ANH