VISSAN ra mắt bộ đôi sản phẩm chay tiện lợi

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) vừa đưa ra thị trường hai sản phẩm mới gồm Há Cảo Chay và Hoành Thánh Chay, mở rộng nhóm thực phẩm chế biến tiện lợi, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa bữa ăn của người tiêu dùng.

Bộ đôi Há Cảo Chay và Hoành Thánh Chay mới được VISSAN đưa ra thị trường trong mùa Vu Lan, với mức ưu đãi 20% trong chương trình ra mắt sản phẩm

Theo VISSAN, Há Cảo Chay được đóng gói 250g, trong khi Hoành Thánh Chay có quy cách 200g. Hai sản phẩm được phát triển theo hướng tiện lợi, dễ chế biến, phù hợp với thực đơn chay cũng như bữa ăn hàng ngày của các gia đình.

Trong đó, Há Cảo Chay có lớp vỏ mềm, phần nhân chay với hương vị hài hòa, có thể chế biến bằng cách hấp và dùng kèm nhiều loại nước chấm. Hoành Thánh Chay có vị thanh nhẹ, linh hoạt hơn trong cách chế biến như món nước, món hấp hoặc kết hợp cùng các loại rau củ.

Việc đưa hai sản phẩm ra thị trường vào mùa Vu Lan cũng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm chay tăng cao trong giai đoạn này. Thay vì phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu và mất thời gian chế biến, người tiêu dùng có thêm lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn để xây dựng thực đơn chay tại gia đình.

Nhân dịp ra mắt, VISSAN áp dụng mức giảm giá 20% cho cả hai sản phẩm. Theo đó, Há Cảo Chay 250g có giá ưu đãi 20.800 đồng/gói; Hoành Thánh Chay 200g có giá 19.200 đồng/gói. Chương trình được triển khai tại hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm VISSAN và kênh bán hàng trực tuyến của doanh nghiệp.

Mở rộng nhóm thực phẩm chế biến

Việc bổ sung hai sản phẩm chay nằm trong định hướng đa dạng hóa danh mục sản phẩm của VISSAN trước sự thay đổi về nhu cầu và thói quen ăn uống của người tiêu dùng. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang gia tăng các sản phẩm theo hướng dễ sử dụng, rút ngắn thời gian chuẩn bị bữa ăn nhưng vẫn chú trọng yếu tố chất lượng và an toàn thực phẩm.

Định hướng này cũng phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2026 của VISSAN. Theo thông tin doanh nghiệp công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, VISSAN đặt mục tiêu sản lượng thực phẩm chế biến đạt 20.350 tấn, đồng thời tập trung mở rộng thị trường trong nước, phát triển sản phẩm và tăng cường chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất.

Ở khâu kiểm soát chất lượng, VISSAN cho biết tiếp tục duy trì quy trình từ nguyên liệu, sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản đến phân phối; gắn phát triển sản phẩm với định hướng sản xuất xanh, sạch, truy xuất nguồn gốc và an toàn.

Trước đó, doanh nghiệp cũng tham gia mô hình “Tick Xanh Trách Nhiệm” của TPHCM, hướng đến tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi sản xuất - phân phối.

MINH PHÚC