Mua bán điện trực tiếp và lưu trữ năng lượng: Đòn bẩy cho chuyển dịch xanh

Mua bán điện trực tiếp (DPPA) và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) được kỳ vọng tạo động lực phát triển thị trường điện cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện xanh và ổn định.

Chiều 13-8, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Năng lượng Thông minh (iSEAR) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Mua bán điện trực tiếp và lưu trữ năng lượng tái tạo: Đòn bẩy cho chuyển dịch xanh và phát triển bền vững”.

Diễn đàn “Mua bán điện trực tiếp và lưu trữ năng lượng tái tạo: Đòn bẩy cho chuyển dịch xanh và phát triển bền vững” diễn ra chiều 13-8. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Diễn đàn tập trung trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp về phát triển thị trường điện; đồng thời làm rõ vai trò của DPPA và BESS trong bảo đảm nguồn điện xanh ổn định, an toàn cho sản xuất, kinh doanh.

Chuyên gia tham gia ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhận định, khả năng cung ứng điện xanh đang tác động trực tiếp đến quyết định đầu tư, khả năng duy trì đơn hàng xuất khẩu và mức độ tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Hoàng Quang Phòng đánh giá, Nghị định 80/2024/NĐ-CP về DPPA là bước tiến quan trọng, nhưng để chính sách đi vào thực tiễn vẫn cần tháo gỡ các “nút thắt” về hướng dẫn thực thi, hệ thống lưu trữ năng lượng và cơ chế giá điện linh hoạt.

Việc hoàn thiện DPPA, phát triển BESS và đầu tư đồng bộ lưới điện được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ĐÌNH DƯ