Sáp nhập 2 đơn vị vào Học viện Cán bộ TPHCM

Tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sáng 6-7, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất với dự thảo đề án sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM.

Học viện Cán bộ TPHCM

Cụ thể, Đề án đề xuất sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (không bao gồm Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế) và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM, tiếp tục sử dụng tên gọi Học viện Cán bộ TPHCM.

Mục tiêu là xây dựng Học viện Cán bộ TPHCM sau sắp xếp trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham mưu chính sách phát triển.

Về tổ chức bộ máy, đề án đề xuất sắp xếp từ 21 đơn vị hiện có của ba cơ quan xuống còn 10 đơn vị, gồm: 3 phòng, 3 khoa, 1 viện, 2 trung tâm và 1 trường.

3 phòng chuyên môn gồm: Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị; Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu. Trong đó, Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị được sáp nhập từ các bộ phận có chức năng tương đồng, 2 phòng còn lại giữ nguyên.

3 khoa gồm: Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Lý luận cơ sở và Khoa Nhà nước và Pháp luật tiếp tục được giữ nguyên.

Học viện Cán bộ TPHCM vừa được công nhận chuẩn mức 1

Đề án thành lập Viện Nghiên cứu phát triển trực thuộc Học viện Cán bộ TPHCM trên cơ sở sáp nhập các phòng chuyên môn của Viện Nghiên cứu phát triển hiện nay.

Sau sắp xếp, viện mới gồm 3 phòng chuyên môn (Phòng Nghiên cứu Thể chế và Chính sách phát triển kinh tế; Phòng Nghiên cứu chính sách quản lý đô thị; Phòng Nghiên cứu chính sách văn hóa - xã hội) và Văn phòng Viện, đồng thời tiếp nhận thêm một số chức năng nghiên cứu về hội nhập quốc tế, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Trung tâm Bồi dưỡng và Dịch vụ được tổ chức lại trên cơ sở sắp xếp Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ của Học viện, đồng thời tiếp nhận một số chức năng từ Viện Nghiên cứu phát triển.

Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TPHCM được giữ nguyên. Trường Đoàn Lý Tự Trọng trở thành đơn vị trực thuộc Học viện Cán bộ TPHCM, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Riêng Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM sẽ được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Đề án dự kiến bố trí 246 biên chế; trong đó, 63 biên chế của Học viện Cán bộ TPHCM, 48 biên chế của Trường Chính trị Bình Dương và Trường Chính trị Bà Rịa, 130 biên chế của Viện Nghiên cứu phát triển và 5 biên chế của Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

THU HƯỜNG - VĂN MINH