Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án đường ven sông Sài Gòn

Chiều 1-10, UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) triển khai vận động người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Đoàn Tấn Dũng thông tin về tổng thể dự án, sự cần thiết đầu tư xây dựng đường ven sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Đoàn Tấn Dũng trao đổi, giải thích với các hộ dân có đất liên quan dự án. Ảnh: XUÂN TRUNG

Qua đó, UBND phường kỳ vọng sự đồng thuận cao của người dân, nhận tiền, sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với công tác triển khai đền bù, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất phục vụ dự án, lãnh đạo địa phương cũng cam kết sẽ triển khai thực hiện một cách minh bạch, công khai, đảm bảo các quyền lợi của người dân theo quy định.

Ông Trần Minh Hoàng (khu phố Long Thới) phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN TRUNG

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương vận động, thuyết phục, phần lớn các hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng. Trong đó, một số hộ dân được đền bù có giá trị lớn đã đồng ý nhận tiền, dự kiến hoàn tất thủ tục ngày thứ hai, ngày 5-10-2026, nâng tổng số hộ dân nhận tiền đền bù lên hơn 70%.

Dự án đường ven sông Sài Gòn dài khoảng 7,5km, rộng 32m với 6 làn xe đi qua các phường Lái Thiêu, Bình Hòa và Thuận An. Dự án được chia thành 3 đoạn, gồm: đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 dài hơn 1,8km; đoạn từ quốc lộ 13, khu vực gần rạch Vĩnh Bình, đến đường Vĩnh Phú 40 dài hơn 3,9km; đoạn còn lại từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn dài khoảng 1,8km.

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XUÂN TRUNG