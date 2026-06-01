Giành chức vô địch, đội LH-FOF của Trường Đại học Lạc Hồng sẽ dự cuộc thi Robocon châu Á

Tối 31-5, tại Hà Nội, vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon Việt Nam 2026) đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Lạc Hồng của Trường Đại học Lạc Hồng.

Đội tuyển của Trường Đại học Lạc Hồng giành vị trí vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam 2026.

Mùa giải năm nay quy tụ 32 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Sau các vòng đấu loại, 8 đội xuất sắc nhất giành quyền vào tứ kết. Với chủ đề “Chiến binh võ thuật”, Robocon Việt Nam 2026 yêu cầu các robot phối hợp thu thập “bí kíp võ công”, tranh điểm trên bàn cờ caro và chinh phục danh hiệu “Kung Fu Master”. Các trận đấu diễn ra tốc độ cao, đòi hỏi robot vận hành chính xác, xử lý tình huống nhanh và phối hợp linh hoạt.

Đội LH-FOF của Trường Đại học Lạc Hồng đã xuất sắc giành chiến thắng để bước lên ngôi vô địch cuộc thi Robocon Việt năm 2026.

PGS-TS Nguyễn Tăng Cường, Trưởng Ban giám khảo, nhận định đề thi năm nay phản ánh xu hướng phát triển của thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Nhiều yếu tố nhận dạng hình ảnh, xử lý dữ liệu và ứng dụng AI đã được đưa vào bài toán thi đấu, buộc các đội phải phát triển những giải pháp kỹ thuật sáng tạo, sát với thực tiễn sản xuất.

Sau hơn hai thập kỷ tổ chức, sân chơi này đã trở thành bệ phóng cho nhiều thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, tự động hóa và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng.

Đội vô địch Robocon Việt Nam 2026 sẽ đại diện đất nước tham dự ABU Robocon tại Hồng Công vào tháng 8 tới.

Chia sẻ sau trận chung kết, đại diện đội LH-FOF (Đại học Lạc Hồng) cho biết, tinh thần đồng đội, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự hỗ trợ tận tâm của thầy cô, chỉ đạo viên cùng sự động viên từ gia đình, bạn bè và nhà trường là những yếu tố giúp các bạn làm nên thành công. Thời gian tới, đội sẽ tiếp tục hoàn thiện robot, nâng cao chiến thuật và tập luyện chuyên sâu để chuẩn bị cho việc đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi ABU Robocon 2026 tháng 8 tới tại Hồng Công (Trung Quốc).

Giải nhì thuộc về đội SKH - AST của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Hai đội SKH - AUTOMATION (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên) và DCN - SEEE - 01 (Trường Điện - Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội) cùng nhận cúp giải ba. Đội LH - IDS của Trường Đại học Lạc Hồng được trao giải Công nghệ và giải Fair Play.

VĨNH XUÂN