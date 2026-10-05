Sony ra mắt thế hệ loa ULT TOWER với AI xử lý âm thanh

Sony vừa chính thức ra mắt thế hệ loa ULT TOWER mới thuộc dòng ULT POWER SOUND cùng bộ đôi tai nghe không dây WH-CH730N và WH-CH530 tại thị trường Việt Nam.

Sony ra mắt thế hệ loa ULT TOWER mới trong không gian đặc biệt

Bộ sản phẩm mới nổi bật với củ loa woofer thiết kế mới, công nghệ xử lý âm thanh AI, khả năng tùy chỉnh âm trầm đa dạng cùng thời lượng pin ấn tượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiệc tùng lẫn giải trí cá nhân.

Thế hệ ULT TOWER mới gồm ba mẫu loa ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 và ULT TOWER 5, được phát triển thông qua quá trình đồng sáng tạo cùng các nhà sản xuất và nghệ sĩ Hip-Hop quốc tế. Cả ba sản phẩm đều được trang bị củ loa woofer dạng tròn hoàn toàn mới, thùng loa dung tích lớn và bộ tản âm ULT DUCT nhằm tái tạo dải âm thấp sâu và uy lực.

Điểm nhấn trên dòng loa mới là nút ULT tích hợp bốn chế độ âm thanh linh hoạt: ULT1 (tăng trầm cho Rap, Hip-hop), ULT2 (bùng nổ cho EDM, Dance), FLAT (nguyên bản cho Pop, Acoustic) và LIVE (mở rộng trường âm như sân khấu trực tiếp). Bên cạnh đó, công nghệ Sound Field Optimization tự động phân tích không gian và tiếng ồn môi trường để cân bằng âm thanh, kết hợp khả năng kết nối không dây Auracast Party Chain lên đến 100 loa.

Cả ba mẫu loa đều hỗ trợ kết nối micro không dây, DJ và karaoke chuyên nghiệp với 6 cấp độ nâng hạ tông (Key Control) cùng 3 cấp độ chỉnh độ vang (Echo). ULT TOWER MAX là mẫu loa mạnh mẽ nhất sở hữu cấu hình 9 củ loa (gồm 3 woofer 280mm), bộ khuếch đại 2150W và công nghệ âm thanh 360° Party Sound, tích hợp tay cầm và bánh xe di chuyển tiện lợi. ULT TOWER 7 đạt công suất 420W, thời lượng pin 30 giờ (hỗ trợ sạc nhanh 10 phút nghe 180 phút), có nút STAMINA gấp đôi thời gian sử dụng, đạt chuẩn kháng nước IPX4 khi đặt đứng. Còn ULT TOWER 5 có thiết kế gọn nhẹ với công suất 300W, thời lượng pin 20 giờ, đạt chuẩn IPX4 và trang bị đầy đủ tính năng giải trí.

Bên cạnh dòng loa tiệc tùng, Sony mang đến hai lựa chọn tai nghe không dây WH-CH730N và WH-CH530 được nâng cấp toàn diện về thiết kế và công nghệ.

WH-CH730N chuyên chống ồn trang bị công nghệ Dual Noise Sensor và bộ xử lý DSEE. Sản phẩm sở hữu thiết kế gập gọn nhẹ với 5 màu sắc (Đen, Trắng, Hồng, Xanh Dương, Be). Công nghệ Precise Voice Pickup kết hợp micro định hướng và AI giúp lọc nhiễu cuộc gọi rõ nét. Thiết bị đạt thời lượng pin 50 giờ khi bật ANC và lên đến 75 giờ khi tắt ANC, hỗ trợ sạc nhanh 3 phút nghe 60 phút.

WH-CH530 sở hữu 6 màu sắc trẻ trung (Đen, Trắng, Hồng Pastel, Xanh Coban, Hồng San Hô, Xanh Mint). Máy tích hợp EQ 10 dải, Gaming EQ, giảm nhiễu cuộc gọi bằng AI và thời lượng pin lên tới 55 giờ. Cả hai tai nghe đều hỗ trợ Bluetooth 6.0, kết nối đa điểm, Fast Pair và Swift Pair.

Các sản phẩm mới chính thức lên kệ tại Việt Nam với mức giá niêm yết và chương trình ưu đãi hấp dẫn: ULT TOWER MAX: 39.990.000 đồng; ULT TOWER 7: 17.990.000 đồng; ULT TOWER 5: 12.990.000 đồng. Sony cũng tặng 1 cặp micro không dây trị giá 2.690.000 đồng và 1 balo ULT x SAIGONSWAGGER trị giá 540.000 đồng khi người dùng mua dòng ULT TOWER. Còn WH-CH730N giá 2.990.000 đồng (tặng kèm balo Decathlon 10L) và WH-CH530 giá 1.290.000 đồng.

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