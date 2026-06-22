Sony BRAVIA 2026 “định chuẩn” rạp phim tại gia

Sony Electronics Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm TV BRAVIA mới

Với thông điệp “TV và loa thanh chuẩn rạp phim”, Sony không chỉ phô diễn sức mạnh công nghệ hiển thị, mà còn khẳng định vai trò là cầu nối đưa ý đồ nghệ thuật của các nhà làm phim từ phòng hậu kỳ đến tận phòng khách của mỗi gia đình.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong danh mục sản phẩm năm nay là bộ đôi TV True RGB BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II. Sau hơn hai thập kỷ nghiên cứu kể từ mẫu QUALIA 005 ra mắt năm 2004, Sony đã đưa công nghệ kiểm soát ánh sáng lên một tầm cao mới.

Khác với các dòng TV thông thường, hệ thống đèn LED ba màu RGB (đỏ, xanh lá, xanh dương) trên thế hệ 2026 được điều khiển độc lập và chính xác thông qua công nghệ RGB Backlight Master Drive Pro.

Cơ chế này cho phép thiết bị làm mờ cục bộ cực kỳ chính xác, tạo ra độ tương phản ấn tượng và tái hiện trọn vẹn dải chuyển sắc từ vùng tối sâu thẳm đến các điểm sáng rực rỡ.

Ông Nakashima Tomohiro, Tổng Giám đốc Sony Electronics Việt Nam, nhấn mạnh: “Sony thấu hiểu sâu sắc thế nào là màu sắc chuẩn xác nhờ sự hiện diện xuyên suốt từ máy quay điện ảnh, màn hình hậu kỳ chuyên nghiệp cho đến TV tại gia”.

Dưới góc nhìn của người làm nghề, đạo diễn Victor Vũ bày tỏ sự ấn tượng trước khả năng tái hiện màu sắc tự nhiên và chiều sâu hình ảnh của BRAVIA True RGB. Ông đánh giá cao việc Sony giúp khán giả cảm nhận đúng những gì nhà làm phim muốn truyền tải, từ những chuyển sắc tinh tế nhất giữa ánh sáng và bóng tối.

Đáp ứng xu hướng màn hình lớn, Sony giới thiệu mẫu BRAVIA 3 II với kích thước lên đến 100 inch. Để vận hành một tấm nền khổng lồ mà vẫn đảm bảo độ sắc nét, thiết bị được trang bị bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI. Các công nghệ bổ trợ như XR Triluminos Pro và Motionflow XR 960 giúp hình ảnh trở nên sống động, mượt mà, biến phòng khách thành trung tâm giải trí thực thụ cho phim ảnh, thể thao và gaming.

Riêng phiên bản cao cấp nhất BRAVIA 9 II còn sở hữu công nghệ RGB Triluminos Max™ và Luminance Booster Pro, giúp duy trì độ sáng ấn tượng nhưng vẫn đảm bảo màu sắc rực rỡ một cách tự nhiên.

Công nghệ Immersive Black Screen Pro cũng được tích hợp để giảm phản chiếu, giúp người xem duy trì sự tập trung ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng.

Song hành cùng chất lượng hình ảnh là hệ sinh thái âm thanh BRAVIA Theatre với các đại diện tiêu biểu như BRAVIA Theatre Trio, Bar 7 cùng hệ thống loa vệ tinh và loa trầm thế hệ mới. Tâm điểm là hệ thống không dây cao cấp BRAVIA Theatre Trio, sử dụng cấu hình ba loa giúp mở rộng âm trường và tăng độ rõ cho lời thoại.

Sản phẩm được phát triển cùng Sony Pictures Entertainment, tích hợp công nghệ 360 Spatial Sound Mapping có khả năng tạo ra đến 24 loa ảo xung quanh người nghe. Đặc biệt, tính năng Direct Connect lần đầu cho phép TV BRAVIA kết nối trực tiếp với loa subwoofer và loa sau mà không cần qua loa thanh, mang lại sự linh hoạt tối đa cho không gian lớn.

Dòng sản phẩm Sony BRAVIA và BRAVIA Theatre 2026 có mặt tại thị trường Việt Nam từ tháng 6-2026. Để kích cầu mùa lễ hội thể thao, Sony triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn với giải đặc biệt là ô tô Toyota Camry trị giá 1,22 tỷ đồng và hơn 400 giải thưởng… cùng cơ hội trúng vé máy bay du lịch Nhật Bản từ Japan Airlines.

KIM THANH