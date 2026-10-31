Sức khỏe tinh thần nơi làm việc phụ thuộc vào người lãnh đạo

Người lãnh đạo không chỉ định hướng, điều hành công việc mà còn cần tạo động lực, củng cố sự gắn kết và xây dựng môi trường để nhân viên được tôn trọng, tin tưởng, phát huy năng lực.

Ngày 31-10, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) tổ chức tọa đàm “Lãnh đạo truyền lửa – Xây dựng môi trường làm việc nuôi dưỡng sức khỏe tâm thần”, với sự tham gia của 50 lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên viên và nhân viên trong khu vực công và doanh nghiệp.

Đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tại tọa đàm, nhiều cán bộ quản lý chia sẻ khó khăn trong giải quyết mâu thuẫn giữa nhân viên, tình trạng người lao động từ chối tham gia các khóa đào tạo, tỷ lệ nghỉ việc cao và sự thiếu gắn kết giữa các bộ phận.

Theo PGS-TS Diệp Nguyễn, Trường Kinh doanh Newcastle, Đại học Newcastle (Úc), vai trò của người lãnh đạo không dừng ở điều hành công việc mà còn tạo điều kiện để nhân viên phát triển, phát huy năng lực.

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố then chốt đối với sự gắn kết và hiệu quả làm việc của đội ngũ. Văn hóa ấy phải bắt đầu từ người đứng đầu, bởi hành vi, thái độ và cách làm việc của lãnh đạo luôn được nhân viên quan sát. Khi những giá trị được tuyên bố không đi đôi với hành động, nhân viên có thể mất niềm tin, nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, hình thành các nhóm nhỏ và giảm sự gắn kết.

PGS-TS Diệp Nguyễn chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: HỒNG ĐÀO

PGS-TS Diệp Nguyễn cũng nhấn mạnh, lãnh đạo cần nhận diện, loại bỏ định kiến trong quản lý và đánh giá nhân viên; xây dựng môi trường để mỗi người cảm thấy an toàn khi nêu ý kiến trái chiều, được tôn trọng và tin tưởng.

Khi giao quyền, lãnh đạo cần xác định rõ phạm vi quyền hạn và mức độ tự chủ của người được giao việc. Điều này giúp nhân viên chủ động quyết định, nâng cao trách nhiệm và năng lực bản thân.