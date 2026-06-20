150 lãnh đạo doanh nghiệp Pháp cùng bàn câu chuyện chuyển đổi AI với FPT

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp 2026 vừa diễn ra tại Paris, Tập đoàn FPT tiếp tục khẳng định vai trò kết nối và tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại diện các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Pháp 2026

Diễn đàn do FPT phối hợp cùng Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp (MEDEF International) và Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Pháp (Business France) tổ chức, quy tụ 150 lãnh đạo cấp cao đến từ nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Airbus, NVIDIA, TotalEnergies, Sanofi, Schneider Electric và Thales.

Việc một tập đoàn công nghệ Việt Nam đồng tổ chức sự kiện quy mô lớn tại trung tâm châu Âu, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh cuộc đua AI toàn cầu, tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế ngày càng nổi bật của FPT trên bản đồ công nghệ thế giới.

Tại diễn đàn, FPT dẫn dắt các phiên thảo luận về “AI có chủ quyền” và mô hình doanh nghiệp vận hành bằng AI. Trong bối cảnh các tổ chức trên toàn cầu đang đối mặt với thách thức làm chủ công nghệ và mở rộng quy mô ứng dụng AI, những kinh nghiệm thực tiễn do FPT chia sẻ đã mang đến góc nhìn sâu sắc về lộ trình chuyển đổi số bền vững.

Vai trò của FPT cũng được thể hiện thông qua hệ sinh thái công nghệ toàn diện mà tập đoàn đang xây dựng. Hiện FPT là một trong số ít doanh nghiệp sở hữu hai Nhà máy AI (AI Factory) tại Việt Nam và Nhật Bản, với năng lực tính toán thuộc nhóm Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Đây là nền tảng hạ tầng quan trọng, tạo điều kiện để FPT triển khai các dự án AI quy mô lớn trên phạm vi toàn cầu.

Nhằm giải quyết bài toán “khoảng cách AI” - mối quan tâm của 87% CEO trên thế giới, FPT đã giới thiệu khung năng lực AI-Native 5 cấp độ (CASAN).

Theo ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn FPT, CASAN không chỉ là công cụ đánh giá mà còn là lộ trình giúp các tổ chức chuẩn hóa năng lực và mở rộng ứng dụng AI một cách bài bản. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ FleziPT và kinh nghiệm triển khai tại 30 quốc gia đã giúp FPT trở thành đối tác đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp trong làn sóng chuyển đổi sang mô hình “AI-First”.

Sự hiện diện của FPT tại Pháp từ năm 2008 đã tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp tác và đổi mới sáng tạo giữa hai bên. Hiện FPT là đối tác của nhiều tập đoàn lớn như Airbus, La Poste, CANAL+, Geopost, đồng thời đang triển khai nhiều dự án chuyển đổi số quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đối tác.

Với mục tiêu trở thành một trong 50 công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Pháp và nâng quy mô nhân sự địa phương lên hơn 500 chuyên gia, FPT đang cho thấy quyết tâm mở rộng hiện diện và tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường nói tiếng Pháp. Thành công của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Pháp 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của FPT không chỉ là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo và đóng góp vào quá trình định hình tương lai công nghệ của khu vực và thế giới.

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