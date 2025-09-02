Dòng phim lịch sử “tỉnh giấc”

"Đào, phở và piano" mở đường, " Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" tạo cú hích, và " Mưa đỏ" bùng nổ doanh thu, cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của dòng phim lịch sử, chiến tranh - cách mạng. Từ câu chuyện, cách làm đến quảng bá, mọi mắt xích đều chuyên nghiệp, góp phần thay đổi rõ rệt cách nhìn của khán giả, kéo họ gần hơn với những trang sử bằng cảm xúc tươi mới.

Không phải phép màu

“Khóc đủ 124 phút phim, tự hào quá Việt Nam ơi”, dòng chia sẻ ngắn gọn trên một fanpage 2,3 triệu người theo dõi lập tức lan tỏa kèm theo hơn 35.000 lượt thích, gần 4.000 bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.

Khán giả Nguyễn Thanh Trúc để lại bình luận: “Có những thước phim không chỉ để xem, mà để khắc vào tim. Mưa đỏ là một bản hùng ca bằng máu, nơi từng giọt mưa rơi xuống Thành cổ Quảng Trị như hòa cùng máu đào của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi”.

Phim "Mưa đỏ" tái hiện chân thật cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Trước đó, tại buổi ra mắt phim ở Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Hợi, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, một trong những người trở về từ chiến trường năm ấy, chia sẻ: “Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt”.

Sau những dòng chia sẻ “khóc trôi rạp” trên mạng xã hội, bộ phim thực sự đã tạo nên “bão phòng vé”. Thành tích 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu của Mưa đỏ và đến hết ngày 28-8, vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng chỉ sau 8 ngày công chiếu chính thức - một con số chưa từng có trong dòng phim chiến tranh cách mạng.

Thành công của những Mưa đỏ hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không phải phép màu, mà trước hết đến từ chính những yếu tố nội sinh. Cả hai tác phẩm đều là kết quả của hàng thập niên thai nghén.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối mất 12 tháng chuẩn bị, 12 tháng quay phim. Quá trình thực hiện Mưa đỏ kéo dài trong 3 năm và quay trọn 81 ngày trong mưa, lũ, có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục.

Đầu tư lớn từ bối cảnh, trang phục, khí tài cho tới công tác hậu kỳ, mang lại trải nghiệm thị giác và cảm xúc đủ nặng để thuyết phục người xem ra rạp. Kết quả là những cảnh phim không chỉ đẹp về mặt hình ảnh, còn như đưa khán giả trở ngược vào những trận chiến khốc liệt năm nào giữa bom rơi, lửa đạn và không khí đặc quánh mùi chết chóc nhưng vẫn đầy ắp tinh thần lạc quan.

Hình ảnh người chiến sĩ trong Mưa đỏ sẵn sàng làm “ngọn đuốc sống”, quyết không đầu hàng là minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Mỗi câu chuyện lịch sử, từng nhân vật mang đến trải nghiệm cho khán giả. Sức lay động ấy còn đến từ những chi tiết rất sống động: sự sợ hãi, cuộc tình chớm nở, cơn đói, nỗi đau thắt ruột của người mẹ ở hai chiến tuyến...

Cộng hưởng

Điều đáng mừng là thành công của các phim lịch sử, chiến tranh - cách mạng thời gian qua có tính dây chuyền. Đào, phở và piano (Tết 2024) bất ngờ tạo tò mò, khiến không ít khán giả phải xếp hàng mua vé ra rạp. Con số doanh thu hơn 20 tỷ đồng còn khá khiêm tốn nhưng đã là bước “nhảy vọt”.

Đến Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối rồi Mưa đỏ, chất lượng được nâng lên rõ rệt, đầu tư chuyên nghiệp, công tác quảng bá bài bản… thành công đó chắc chắn không phải “ăn may”.

Một điểm sáng khác không thể bỏ qua là mô hình hợp tác công - tư. Mưa đỏ là kết quả của sự bắt tay giữa Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Galaxy Studio; Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có sự hỗ trợ quan trọng từ Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng.

Sắp tới, Tử chiến trên không nối tiếp mạch phim hợp tác giữa Điện ảnh Công an Nhân dân và Galaxy Group. Sự phối hợp này cân bằng được các yếu tố quan trọng: nguồn lực đầu tư đủ lớn, tính chính xác và đáp ứng những tiêu chuẩn cao với một tác phẩm điện ảnh hiện nay.

Nhưng, còn có một sự cộng hưởng đặc biệt - đó là sự đóng góp của những nhân chứng sống. Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ, cho biết, đoàn làm phim đã nảy ra ý định táo bạo là mời các bác thương binh đến hỗ trợ ghi hình. Trong một phân cảnh tại hầm phẫu thuật giữa bom đạn, hình ảnh người thương binh bị cưa cụt hai chân nằm trên giường bệnh chính là một thương binh thực thụ từ chiến trường Quảng Trị năm nào.

Trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, hình mẫu nhân vật Tư Đạp được lấy cảm hứng từ chính Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực. Ông cùng những du kích Củ Chi năm nào cũng chính là nhân chứng sống giúp ê kíp, dàn diễn viên có thêm nhiều chất liệu để có thể hóa thân chân thật vào từng cảnh quay.

Trong Tử chiến trên không, những cơ trưởng, hoa tiêu, tiếp viên trên chuyến bay từng bị không tặc tấn công gần 50 năm về trước cũng đã tham gia với các vai trò cố vấn về tư liệu, hình ảnh.

Điện ảnh Việt ở thời điểm hiện tại vẫn cần thêm nhiều tác phẩm để có thể lấy lại vị thế dòng phim lịch sử, chiến tranh - cách mạng. Nhưng ít nhất, sau nhiều năm “ngủ đông” dòng phim này đã hồi sinh và hòa vào dòng chảy thị trường đang rất sôi động và đầy tiềm năng.

Việc dòng phim này có tiếp tục thăng hoa hay không phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay của không chỉ các nhà sản xuất, nhà làm phim mà trên hết là cả cộng đồng, trong đó sự ủng hộ của khán giả mang ý nghĩa tiên quyết. Khi ấy, điện ảnh Việt sẽ có thêm những trang sử được kể hay hơn, sâu hơn và sống động hơn.

Thiếu tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân TRẦN TRỌNG CAN: “Tôi tin rằng những câu chuyện về chiến tranh sẽ không bao giờ mất đi trong lòng thế hệ trẻ. Hy vọng thế hệ trẻ sẽ lấy đó làm tấm gương phấn đấu trong cuộc sống cũng như các lĩnh vực công tác”. Trung tá TRẦN NAM CHUNG, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân: “Điện ảnh Công an Nhân dân lựa chọn đề tài không tặc vì điện ảnh Việt Nam chưa từng có đề tài này. Họ là những người bình thường, nhưng đã trở thành anh hùng, bảo vệ an toàn cho người dân trong bối cảnh đặc biệt nguy hiểm. Chúng tôi hy vọng bộ phim này sẽ mang lại cho khán giả một hương vị tinh thần mới, một cảm xúc mới về đề tài bảo vệ bình yên cho bầu trời Tổ quốc”.

VĂN TUẤN