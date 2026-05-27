Khởi động chiến lược phát triển dòng phim lịch sử - văn hóa Việt Nam

Series phim về triều đại nhà Trần dự kiến được khởi động trong tháng 7. Ảnh: LOAN TRẦN

Theo đó, các dự án sẽ được phát triển bằng tư duy điện ảnh hiện đại, quy mô sản xuất lớn và ngôn ngữ kể chuyện giàu cảm xúc, nhằm tôn vinh lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc.

Theo kế hoạch, việc đầu tư sẽ được triển khai trên toàn bộ chuỗi giá trị điện ảnh, từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành. Đồng hành cùng các dự án là hội đồng tư vấn gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa và cố vấn học thuật, nhằm bảo đảm tính chính xác của các mốc lịch sử cũng như chiều sâu văn hóa trong tác phẩm.

Song song với đó là đội ngũ sản xuất từng làm việc trong môi trường điện ảnh quốc tế cùng các đạo diễn trẻ Việt Nam. Việc hợp tác với các đối tác nước ngoài cũng được đặt ra, nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm và từng bước đưa các câu chuyện lịch sử - văn hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh thế giới.

Theo định hướng được công bố, các dự án sẽ được phát triển theo hướng nhiều mùa phim và hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, thay vì dừng ở các tác phẩm đơn lẻ. Trọng tâm là những phim lịch sử - văn hóa quy mô lớn với nội dung kết hợp giữa yếu tố lịch sử, chính kịch và khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật.

Đại diện V-Film cho biết, mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh - nơi các câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, qua đó góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa dân tộc và đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia.

Dự án mở màn cho định hướng này là series về triều đại nhà Trần, lấy cảm hứng từ hào khí Đông A với 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, xen lẫn những cuộc chuyển giao quyền lực và các quyết định làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Mùa đầu tiên gồm 10 tập đã hoàn tất kịch bản, dự kiến khởi quay vào tháng 7 và công chiếu vào tháng 12 năm nay.

VĨNH XUÂN