"Mưa đỏ" trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam

Tính đến chiều 7-9, với 552 tỷ đồng doanh thu, Mưa đỏ đã chính thức trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử thị trường điện ảnh Việt Nam.

Thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số nhất định), tính đến 17 giờ 10 phút ngày 7-9, doanh thu của Mưa đỏ là hơn 552 tỷ đồng vượt qua kỷ lục trước đó do bộ phim Mai nắm giữ (doanh thu hơn 551 tỷ đồng).

Mưa đỏ có doanh thu phòng vé vượt phim Mai. Nguồn: BOX OFFICE VIETNAM

Như vậy, tác phẩm của đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền chỉ mất khoảng 17 ngày để vượt qua kỷ lục bộ phim của đạo diễn Trấn Thành. Trước đó, Mai chạm mốc doanh thu 500 tỷ đồng sau hơn 20 ngày. Phim được khởi chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán 2024, từ ngày 10-2-2024 và rời rạp vào cuối tháng 4-2024, tức là thời gian trụ rạp kỷ lục, khoảng 11 tuần với doanh thu hơn 551,2 tỷ đồng.

Trong ngày 6-9, một số thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chia sẻ, sau khi vượt mốc 520 tỷ đồng, Mưa đỏ đã vượt phim Mai.

Tổng doanh thu 551 tỷ đồng của Mai là căn cứ để so sánh với Mưa đỏ, do cùng đơn vị Box Office Vietnam thống kê.

Trong hành trình xác lập những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” cho điện ảnh Việt, Mưa đỏ đã có những cột mốc doanh thu vô cùng đáng nhớ.

Doanh thu trong ngày của phim Mưa đỏ tính đến 17 giờ ngày 7-9. Nguồn: BOX OFFICE VIETNAM

Cụ thể, ở giai đoạn đầu, Mưa đỏ cán mốc 100 tỷ đồng sau hơn 3 ngày khởi chiếu, chậm hơn so với kỷ lục 2,5 ngày của Bộ tứ báo thủ nhưng vẫn nhanh hơn phim Mai.

Sau 7 ngày khởi chiếu, phim chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng, trở thành phim chiến tranh Việt Nam đầu tiên đạt mốc này (vượt qua doanh số hơn 172 tỷ đồng của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối).

Thành tích 200 tỷ đồng này cũng chỉ xếp sau các phim của Trấn Thành, lần lượt là Mai (6 ngày) và Bộ tứ báo thủ (5 ngày).

Kỷ lục doanh thu 300 tỷ đồng Mưa đỏ xác lập sau 9 ngày, cũng nhanh thứ nhì chỉ sau Mai (8 ngày).

Tuy nhiên, đến 2 kỷ lục 400 và 500 tỷ đồng, Mưa đỏ đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Mai.

Phim cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại, khi chỉ mất 11 ngày so với gần 12 ngày của Mai. Và ở cột mốc doanh thu 500 tỷ đồng, phim đã bỏ xa khi chỉ mất 14 ngày, so với hơn 20 ngày của Mai. Hiện Mưa đỏ cũng giữ kỷ lục doanh thu cao nhất trong một ngày, đạt gần 55 tỷ đồng trong ngày 1-9.

Ê-kíp đoàn phim Mưa đỏ giao lưu với khán giả tại TPHCM. Ảnh: FANPAGE PHIM MƯA ĐỎ

Ở tuần công chiếu thứ 3, phim vẫn duy trì sức hút với số lượng suất chiếu và lượng vé bán ra rất cao.

Như trong ngày 6-9, phim vẫn đạt mức doanh thu hơn 30 tỷ đồng. Ở thời điểm 17 giờ ngày 7-9, phim cũng đạt doanh thu hơn 25 tỷ đồng.

Thành tích này cũng hoàn toàn vượt trội so với 2 phim Việt xếp liền kề sau đó là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn và Cô dâu ma.

Hiện nay, hầu hết các chuyên gia đều dự đoán, Mưa đỏ hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc 600 tỷ đồng, thậm chí cao hơn.

Sức nóng của Mưa đỏ có thể sẽ chỉ hạ nhiệt khi 2 bộ phim kinh dị Khế ước bán dâu (Việt Nam) và The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng (Mỹ) ra mắt từ ngày 12-9 hoặc thậm chí còn được duy trì đến khi một tác phẩm điện ảnh Việt khác rất được chờ đón – Tử chiến trên không sẽ ra mắt từ ngày 19-9.

VĂN TUẤN