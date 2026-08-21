Tầng thượng căn nhà vắng chủ ở phường Bàn Cờ bốc cháy

Căn nhà vắng chủ trong hẻm 16, đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ, TPHCM) bất ngờ bùng cháy dữ dội tại tầng thượng, buộc lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận, khống chế ngọn lửa.

Chiều 21-8, Công an phường Bàn Cờ (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà trong hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân tại hẻm 16 đường Nguyễn Thiện Thuật phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà một trệt, hai lầu nên nên hô hoán và tìm cách dập lửa.

Tuy nhiên, căn nhà đang bị khóa cửa ngoài, việc tiếp cận chữa cháy tại chỗ bất thành. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội tại khu vực tầng thượng.

Đám cháy bùng lên dữ dội từ tầng thượng căn nhà. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công an phường Bàn Cờ cũng phối hợp phong tỏa con hẻm để phục vụ công tác chữa cháy. Cảnh sát phải phá cửa chính, đồng thời tiếp cận từ các nhà lân cận để phun nước dập lửa.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, căn nhà không có người bên trong. Trước khi vụ cháy xảy ra ít phút, một người phụ nữ thường ngày hay vào dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc vừa khóa cửa rời đi.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bước đầu xác định, vụ cháy gây hư hại một số tài sản, vật dụng tại khu vực tầng thượng căn nhà.

NGUYỄN TÂN