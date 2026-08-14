Cháy lớn xưởng gỗ ở Dĩ An

Vụ cháy lớn xảy ra tại công ty sản xuất đồ gỗ trên đường Đoàn Thị Kia (phường Dĩ An) làm một phần nhà xưởng đổ sập. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC-CNCH nỗ lực khống chế, ngăn cháy lan.

Đến rạng sáng 14-8, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM vẫn tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các tàn lửa âm ỉ tại hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất đồ gỗ trên đường Đoàn Thị Kia, phường Dĩ An.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 13-8, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại công ty chuyên sản xuất đồ nội thất bằng gỗ trên đường Đoàn Thị Kia. Phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh cùng lực lượng tại chỗ tri hô, dùng các biện pháp chữa cháy ban đầu để dập lửa nhưng bất thành.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ đám cháy. Ảnh: HT

Do bên trong nhà xưởng chứa lượng lớn nguyên vật liệu, gỗ thành phẩm dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cháy ngùn ngụt.

Nhận tin báo, PC07 điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều mũi phun nước áp lực cao, khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các công trình, nhà dân lân cận.

Đám cháy khiến mái tôn nhà xưởng đổ sập. Ảnh: HT

Sức nóng từ đám cháy khiến một phần nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị thiêu rụi hoàn toàn và gây sập đổ.

Hiện Công an phường Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê cụ thể mức độ thiệt hại tài sản.

NGUYỄN TÂN