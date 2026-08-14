Khống chế kịp thời đám cháy ở Dĩ An, không gây thiệt hại về người

Đám cháy bùng phát tại xưởng gỗ rộng khoảng 850m² ở phường Dĩ An, TPHCM, thiêu rụi khoảng 225m² khu vực cuối xưởng, nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngày 14-8, Công an phường Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lập hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 5 phút ngày 13-8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM nhận tin báo cháy tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại L. (đường Đoàn Thị Kia, phường Dĩ An).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị điều động Đội KV33 gồm 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Trung tá Phạm Duy Tùng, Phó Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy.

Khói lửa bốc cao tại hiện trường. Ảnh: H. TÂM

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân xung quanh cùng lực lượng tại chỗ tri hô, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong nhà xưởng chứa lượng lớn vật liệu và gỗ thành phẩm dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cháy ngùn ngụt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH dùng vòi phun dập tắt ngọn lửa tại xưởng gỗ. Ảnh: H. TÂM

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường lúc 22 giờ 12 phút cùng ngày và nhanh chóng triển khai đội hình dập lửa. Đám cháy được khống chế lúc 22 giờ 20 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 22 giờ 40 phút.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC tập trung khống chế không cho hỏa hoạn lây lan sang các khu vực lân cận. Ảnh: H. TÂM

Ghi nhận tại hiện trường, nhà xưởng gia công gỗ có kết cấu khung sắt, mái lợp tôn với tổng diện tích sử dụng khoảng 850m². Vị trí phát hỏa xuất phát từ khu vực cuối nhà xưởng, chất cháy chủ yếu là gỗ. Diện tích bị cháy khoảng 225m² trên tổng diện tích 850m² của nhà xưởng.

Hiện trường khu vực nhà xưởng bị ngọn lửa thiêu rụi và làm sập đổ kết cấu mái tôn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang thống kê, xác định mức độ thiệt hại.

NGUYỄN TÂN